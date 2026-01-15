יום חמישי, 15.01.2026 שעה 06:24
 מזרח 
76%3786-401634דטרויט פיסטונס
63%3837-410735בוסטון סלטיקס
61%3784-389833ניו יורק ניקס
60%4039-412635פילדלפיה 76'
57%4187-422437טורונטו ראפטורס
55%4467-455138קליבלנד קאבלירס
51%4137-416735מיאמי היט
50%3940-392834אורלנדו מג'יק
50%4320-423136שיקגו בולס
47%4518-449938אטלנטה הוקס
42%4159-402336מילווקי באקס
36%4148-417936שארלוט הורנטס
29%3876-371134ברוקלין נטס
26%4192-384334וושינגטון וויזארדס
22%4420-410337אינדיאנה פייסרס
 מערב 
83%3796-421635אוקלהומה ת'אנדר
69%4237-442436דנבר נאגטס
68%4263-445537מינסוטה טימברוולבס
65%3826-397834סן אנטוניו ספרס
64%3651-390133יוסטון רוקטס
61%3840-380833לוס אנג'לס לייקרס
60%3916-404135פיניקס סאנס
57%4174-430037גולדן סטייט ווריורס
46%4388-429537פורטלנד בלייזרס
40%3928-388735לוס אנג'לס קליפרס
40%4075-400735ממפיס גריזליס
39%4178-405136דאלאס מאבריקס
36%4561-433836יוטה ג'אז
28%4352-397636סקרמנטו קינגס
26%4759-447139ניו אורלינס פליקנס

5 נקודות לדני וולף בהפסד ברוקלין לניו אורלינס

האמריקאי-יהודי וקבוצתו נכנעו 116:113 לאחת מהחלשות ב-NBA בתום משחק צמוד. קליבלנד חגגה 117:133 על פילדלפיה בחוץ, שיקגו גברה 126:128 על יוטה

|
דני וולף שומר (רויטרס)
דני וולף שומר (רויטרס)

ניו אורלינס (33:10)  - ברוקלין (27:11) 113:116

המשחק נפתח בקצב גבוה מצד ברוקלין, שעלתה ליתרון דו ספרתי מוקדם בהובלת איגור דמין, שקלע 17 נקודות עם 5 שלשות, כולל אחת חשובה בדקות הסיום. הפליקנס חזרו בהדרגה למשחק, כשזאיון וויליאמסון הוביל אותם עם 25 נקודות, וטריי מרפי השלישי סיפק ערב התקפי מרשים עם 34 נקודות. ניו אורלינס קיזזה את הפער עד לירידה להפסקה והמשחק נותר צמוד לכל אורכו, כולל שוויון מוחלט בתום הרבע השלישי.

ברבע האחרון נרשמה דרמה גדולה, כשסאדיק ביי היה פקטור משמעותי עם שלשה מכרעת, דאנק לאחר ריבאונד התקפה ושתי קליעות עונשין בדקות הסיום, בדרך ל-12 נקודות. בצד של ברוקלין בלט מייקל פורטר ג'וניור עם 20 נקודות, דרייק פאוול הוסיף 16 ודיירון שארפ תרם 15 נקודות ו-9 ריבאונדים. דני וולף מברוקלין סיים את המשחק עם 5 נקודות, 5 ריבאונדים ואסיסט ב-16 דקות. ייבס מיסי תרם דאבל דאבל של 12 נקודות ו-12 ריבאונדים עבור ניו אורלינס, שסיימה את המשחק עם דומיננטיות בריבאונד ההתקפה וריצת סיום שקבעה הכרעה צמודה.

פילדלפיה (17:22) - קליבלנד (19:23) 133:107

קליבלנד שלטה במשחק בהובלת דונובן מיטשל, שסיפק ערב גדול עם 35 נקודות ו-9 אסיסטים והכתיב את הקצב מהפתיחה. דריוס גארלנד הוסיף 20 נקודות לפני שנאלץ לרדת בעקבות פציעה בכף רגל ימין במהלך הרבע השלישי, לאחר צלילה לכדור אבוד. גארלנד, שחזר לאחר ניתוח שעבר בקיץ, המשיך את התקופה הטובה שלו וקלע 8 מ-13 מהשדה. דיאנדרה האנטר פתח חזק עם שלשות מוקדמות וסיים עם 17 נקודות, כמו גם אוון מובלי, שהשלים ערב מרשים עם 17 נקודות ו-13 ריבאונדים.

בצד של פילדלפיה, ג'ואל אמביד קלע 20 נקודות ורשם ציון דרך בקריירה עם הגעה ל-13,000 נקודות, בנוסף לשלשה שהציתה קאמבק זמני ברבע השלישי. פול ג'ורג' תרם 17 נקודות, בעוד טייריס מקסי וקווינטין גריימס הובילו ריצת 10-0 עם שלשות, אך המומנטום לא החזיק מעמד. הקהל הביע חוסר שביעות רצון כבר ברבע השלישי, ובהמשך המשחק נרשמה גם פציעה מדאיגה לדום בארלו, שנפגע בגב לאחר נפילה קשה ונזקק לעזרה בדרכו לחדר ההלבשה.

שיקגו (21:19) - יוטה (26:14) 126:128

שיקגו הציגה ערב התקפי חזק בהובלת ניקולה ווצ'ביץ', שסיים עם 35 נקודות והיה האיש המרכזי בדקות ההכרעה, במשחק שהתאפיין בקצב גבוה ובחילופי יתרון תכופים. הבולס הופיעו ללא ג'וש גידי הפצוע, אך קיבלו תרומה רחבה מהספסל, כאשר חמישה מחליפים סיימו בספרות כפולות. אייזק אוקורו היה הסטרטר היחיד מלבד ווצ'ביץ' שקלע בדו ספרתי עם 12 נקודות, וגם היה מעורב במהלך המכריע בריבאונד התקפה חשוב בדקות הסיום.

בצד של יוטה, ברייס סנסבאו הפגיז שיא קריירה של 43 נקודות, כולל 21 נקודות כבר ברבע הראשון, נתון יוצא דופן לשחקן ספסל. הג'אז שיחקו ללא לאורי מרקאנן החולה, אך קיבלו תרומה משמעותית גם מקיונטה ג'ורג', שקלע 25 נקודות, מהן 15 ברבע האחרון, ומקייל פיליפובסקי שסיים עם 19 נקודות. המשחק עצמו היה צמוד במיוחד עם 26 מצבי שוויון ו-17 חילופי יתרון, והסתיים בעוד דרמה בין שתי הקבוצות לאחר קאמבק מאוחר של יוטה.

אינדיאנה (32:9) - טורונטו (17:25) 115:101

טורונטו פתחה את המשחק בסערה והכתיבה קצב גבוה כבר מהרבע הראשון, כשברנדון אינגרם הוביל את ההתקפה עם ערב מצוין של 30 נקודות, כולל שתי שלשות חשובות בדקות ההכרעה. סקוטי בארנס תרם 26 נקודות ו-13 אסיסטים והיה דומיננטי גם בניהול המשחק וגם ביכולת האישית, בעוד גריידי דיק סיפק תרומה משמעותית מהספסל עם 21 נקודות ו-11 ריבאונדים. הראפטורס קלעו באחוזים גבוהים במיוחד בפתיחה, עם 16 קליעות מ-22 ניסיונות ברבע הראשון, כולל 4 מ-5 מחוץ לקשת, ולא שמטו את היתרון לאורך המשחק.

אינדיאנה ניסתה לחזור לעניינים ברבע האחרון וצימקה את הפער לארבע נקודות, אך אינגרם עצר את המומנטום עם שתי שלשות רצופות. פסקאל סיאקאם בלט בשורות הפייסרס עם 26 נקודות ו-10 ריבאונדים והיה העוגן המרכזי של קבוצתו, אך זה לא הספיק מול היעילות ההתקפית והשליטה של טורונטו. אינגרם סיים את המשחק עם 12 קליעות מ-23 מהשדה, ובארנס תרם כבר 10 נקודות ברבע הראשון בדרך לניצחון קבוצתי משכנע.

