השלב הבא הובטח: סיכום הניצחון של הפועל י-ם

הפועל ירושלים המשיכה אתמול (רביעי) את הריצה המופלאה שלה ביורוקאפ לאחר שהביסה 77:96 את אריס סלוניקי במסגרת המחזור ה-14. האדומים ניצחו את משחקם ה-11 ברציפות בתחרות ממנה מעפילים לליגה הכי יוקרתית ובכירה של אירופה – היורוליג.

יונתן אלון וחניכיו עלו למאזן של 12 ניצחונות אל מול שני הפסדים בודדים במשחק שבסיומו הפך באופן רשמי לציון דרך עבור הקבוצה מהבירה, וציון הדרך הוא כמובן העפלה רשמית לשלב שמינית הגמר וכשהיא התקרבה מאוד להבטחת המקום הראשון בבית ממנו מגיעים ישירות לשלב רבע הגמר.

הירושלמים הבטיחו את ההעפלה ובצד, למעשה אתמול בלילה הם גם הפכו לקבוצה עם המאזן הטוב ביותר בכל התחרות לאחר שבשיקטאש ניצחה את בורג אן בראס כשהמאבק על המקום הראשון בבית המקביל לזה של הקבוצה מהבירה, הפך לוהט במיוחד.

קשיוס ווינסטון ואנתוני לאמב מרוצים (צילום: מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

קבוצתו של אלון שלטה ועודנה שולטת בבית א’ ביד רמה ואתמול, לאחר מחצית ראשונה צמודה יחסית מבחינת התוצאה ההתפוצצות הגיעה לה במחצית השנייה. בראשונה הייתה שביעות רצון מהצד ההתקפי, אך הבהירו כי היו צריכים לעבוד על הגנת הפיק נרול שלהם, במחצית השנייה כל הבעיות נפתרו כאמור וירושלים שעטה לעבר הניצחון.

במועדון ראו בקבוצתו של איגור מיליצ׳יץ׳ כקבוצה טובה ולכן רצו להתנפל עליה מההתחלה כדי להשתלט על המשחק, והדבר כאמור צלח, אריס סלוניקי סיימה את המשחק עם 77 נקודות כאשר אנשי הקבוצה הירושלמית היו מרוצים מהאינטנסיביות שהציגו שחקניו של אלון בהגנה. בהתקפה האדומים הגיעו ל-96 נקודות למרות יחס אסיסטים-איבודים לא טוב. ההגנה הירושלמית חטפה 11 כדורים ומבחינה התקפית הקבוצה זרקה מהשדה 10 פעמים יותר וניצחה בקרב על הלוחות, לצד כל אלו דבר חיובי נוסף של הפועל ירושלים מהמשחק הוא כמובן חלוקת הדקות.

יונתן אלון (צילום:מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

ביורוקאפ נותרו ארבעה מחזורים עד לסיום העונה הסדירה במסגרתם ירושלים תפגוש את בחצ׳שהיר הטורקית, נפטונאס קלייפדה, קלוז׳ נאפוקה ואומאנה רייר ונציה. נכון לכתיבת שורות אלו, הקבוצה היחידה שמחזיקה בשובר שוויון ראש בראש היה ויגיעו לכדי כך כמובן, היא צדביטה אולימפיה. כך שניצחון של ירושלים לצד הפסד של צדביטה במחזור הבא או שני ניצחונות של קבוצתו של אלון בשני המחזורים הקרובים, יבטיחו מעשית את המקום הראשון בבית.

כזכור על פי פורמט היורוקאפ, שני המקומות הראשונים מעפילים ישירות לשלב רבע הגמר שמשוחק בפורמט של משחק אחד – כלומר ניצחון או הביתה. הקבוצה שתסיים במקום הראשון בבית א׳ פוגשת את המנצחת בשמינית הגמר בין הקבוצה שתסיים במקום החמישי בבית א׳, לבין הקבוצה שתסיים במקום הרביעי בבית ב׳. אם ירושלים תסיים במקום השני היא תפגוש את המנצחת במשחק בין מי שתסיים את בית ב׳ במקום השלישי, לבין הקבוצה שתסיים בבית א׳ במקום השישי.