"אדום ברור, נגמרו המילים ואף אחד לא מדבר"

תחושת פספוס בעירוני קריית שמונה לאחר ההפסד אמש (רביעי) 2:0 בשלב שמינית גמר גביע המדינה מול בית"ר ירושלים. הקבוצה מהצפון הצליחה להקשות על סגנית המוליכה, אך נכנעה בפעם השנייה תוך עשרה ימים ליריבה.

ק"ש עמדה טוב: בית"ר לא הגיעה ליותר מדי מצבים, אך ניכר היה שהקבוצה של מנו הרוניאן, חסרה את המחץ בהתקפה, ביום בו אדריאן אוגריסה לא בא לידי ביטוי. בסיום המשחק, השיח במועדון היה סביב ההחלטה שלא להעניק לירדן שועה כרטיס אדום על הפגיעה בנמניה ליוביסבלייביץ’.

"בושה של שיפוט. נגמרו המילים ואף אחד לא מדבר על זה", אמרו במועדון. "זה היה כרטיס אדום ברור". בקבוצה יצאו מעודדים מהיכולת, אך מאוכזבים מהתוצאה: "היינו שם עד השער השני שלהם והמשחק התפתח פחות או יותר לאן שרצינו. חבל", אמרו.

ירדן שועה מקבל כרטיס צהוב (חגי מיכאלי)

אם לא די בהפסד, המגן השמאלי בילאל שאהין ספג את הכרטיס הצהוב החמישי שלו וייעדר מהמשחק החשוב ביום שני מול הפועל חיפה. "עם לוח המשחקים במחזור הזה, זה אחד המשחקים הכי חשובים שלנו העונה. ניצחון בשני ואנחנו יכולים לנשום קצת אוויר".