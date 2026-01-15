יום חמישי, 15.01.2026 שעה 00:41
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

גיא מלמד הציל את המשך העונה של מכבי חיפה

החלוץ הבטיח את הכרטיס של הירוקים לרבע הגמר, אבל יש לו משימה שניצבת בפניו. וגם: החוסרים, השינוי שעברה הקבוצה במספר חודשים וברוניניו. האזינו

|
גיא מלמד מודה לקהל בסיום (שחר גרוס)
גיא מלמד מודה לקהל בסיום (שחר גרוס)

הרגע ששינה לגיא מלמד את העונה היה משחק האימון נגד הפועל עכו בו הוא כבש, משחק שבעקבותיו הוא קיבל דקות משחק מברק בכר. זה היה הרגע ששינה לחלוץ את העונה - ואמש (רביעי) הוא זה שהציל את העונה של מכבי חיפה עם שער דרמטי שקבע ניצחון 0:1 על הפועל רעננה, שהביא את הכרטיס לרבע גמר גביע המדינה.

מאז שמלמד נכנס לעניינים הקבוצה נראית טוב יותר, אבל עכשיו יש את המשימה הבאה שניצבת בפניו - להבקיע מול קבוצת צמרת כמו מכבי תל אביב, אחרי שלא כבש מול בית״ר ירושלים והפועל באר שבע, ולעזור לירוקים לנצח באצטדיון סמי עופר גם בליגה. אסי ממן, דורון בן דור ועמיר יניב דיברו על הרגעים ששינו את העונה בפודקאסט מכבי חיפה.

בכר הגיע למשחק עם חוסרים שהשפיעו על המשחק, אבל הכי צורם זה שאין לקבוצה מישהו שיודע לייצר מספרים שלא מעמדת החלוץ, וראו זאת מול יריבה שהחליטה לצופף ולהסתגר. השינוי שעברה הקבוצה בכמה חודשים מזרים ומתאזרחים לשיתוף שחקני נוער תוצרת בית בהרכב, הרכש שבדרך ומה קורה עם עסקת ברוניניו מאחורי הקלעים, המעמד של סטיוארט ויובאנוביץ’, מצב הפצועים לקראת מכבי ת״א, וגם: מה קרה באצטדיון רמת גן? האזנה נעימה.

