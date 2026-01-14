הצביעו: עד כמה רחוק מכבי ת"א תגיע בגביע?

הדובדבן שבקצפת בכל הנוגע לחגיגת גביע המדינה התקיימה הערב (רביעי) עם הדרבי הגדול של תל אביב בין הפועל למכבי, בסיומו הצהובים הצליחו לשמור על סטטוס קוו ולשמור על זכויות העיר פעם נוספת אחרי קרב פנדלים מורט עצבים, ובכך להגדיל את רצף הניצחונות על היריבה העירונית הגדולה.

