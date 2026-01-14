יום רביעי, 14.01.2026 שעה 23:53
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

הצביעו: עד כמה רחוק מכבי ת"א תגיע בגביע?

האם הניצחון הפך את הצהובים לפייבוריטים לזכייה במפעל? הרצף בדרבי יימשך גם בהמשך העונה והאם רביבו היה צריך להיות מורחק? ענו בוואטסאפ של ONE

שגיב יחזקאל שועט קדימה (רדאד ג'בארה)
שגיב יחזקאל שועט קדימה (רדאד ג'בארה)

הדובדבן שבקצפת בכל הנוגע לחגיגת גביע המדינה התקיימה הערב (רביעי) עם הדרבי הגדול של תל אביב בין הפועל למכבי, בסיומו הצהובים הצליחו לשמור על סטטוס קוו ולשמור על זכויות העיר פעם נוספת אחרי קרב פנדלים מורט עצבים, ובכך להגדיל את רצף הניצחונות על היריבה העירונית הגדולה.

כעת, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בערוץ הוואטסאפ של ONE: האם בעקבות הניצחון, מכבי תל אביב הפייבוריטית לזכות בגביע? האם היא תצליח לשמור על הרצף גם בהמשך העונה? האם רוי רביבו היה צריך להיות מורחק ומי המצטיין? הצביעו בערוץ הוואטסאפ של ONE.

