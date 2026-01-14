יום רביעי, 14.01.2026 שעה 23:45
כדורגל ישראלי

"הניצחון הזה הגיע לנו, הוכרע בפרטים הקטנים"

לאזטיץ' אחרי הניצחון הדרמטי של מכבי ת"א על הפועל ת"א בפנדלים, בדרך לשלב הבא בגביע: "גאה בשחקנים. הייתה לי חוויה טובה, זה דומה לדרבי בסרביה"

|
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

איזו דרמה אדירה. אחרי שהדרבי האחרון בליגה פוצץ ולא שוחק, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב נפגשו הערב (רביעי) והפעם גם שיחקו במסגרת שמינית גמר גביע המדינה, בהתמודדות שהסתיימה בניצחון 4:5 לצהובים בפנדלים אחרי 1:1 ב-120 דקות.

המאמן המנצח, ז’רקו לאזטיץ’: “ברכות לשחקנים, שיחקנו את המשחק שלנו לאורך כל 120 הדקות. אני חושב שהגיע לנו לנצח, אני גאה בשחקנים ותודה גם לאוהדים שהגיעו. אנחנו צריכים להמשיך קדימה לאתגר הבא”.

על קרב הפנדלים: “מליקה הציל את הערב, אבל זה כל השחקנים, זה הוכרע בפרטים הקטנים. אני חושב ששלטנו במשחק, ספגנו מהבעיטה הראשונה לשער ואחרי זה כמובן שזה יותר קשה. היה לנו הרבה תרגול ב-10 שחקנים”.

על כך שזה הדרבי הראשון שלו: “אני מסכם את החוויה כטובה מאוד. זה דומה מאוד לדרבי בסרביה, כי אנחנו דומים מאוד, גם התשוקה שיש לאוהדים ולקבוצות. אני סוף סוף הרגשתי איך מרגיש הדרבי התל אביבי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */