"הניצחון הזה הגיע לנו, הוכרע בפרטים הקטנים"

איזו דרמה אדירה. אחרי שהדרבי האחרון בליגה פוצץ ולא שוחק, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב נפגשו הערב (רביעי) והפעם גם שיחקו במסגרת שמינית גמר גביע המדינה, בהתמודדות שהסתיימה בניצחון 4:5 לצהובים בפנדלים אחרי 1:1 ב-120 דקות.

המאמן המנצח, ז’רקו לאזטיץ’: “ברכות לשחקנים, שיחקנו את המשחק שלנו לאורך כל 120 הדקות. אני חושב שהגיע לנו לנצח, אני גאה בשחקנים ותודה גם לאוהדים שהגיעו. אנחנו צריכים להמשיך קדימה לאתגר הבא”.

על קרב הפנדלים: “מליקה הציל את הערב, אבל זה כל השחקנים, זה הוכרע בפרטים הקטנים. אני חושב ששלטנו במשחק, ספגנו מהבעיטה הראשונה לשער ואחרי זה כמובן שזה יותר קשה. היה לנו הרבה תרגול ב-10 שחקנים”.

על כך שזה הדרבי הראשון שלו: “אני מסכם את החוויה כטובה מאוד. זה דומה מאוד לדרבי בסרביה, כי אנחנו דומים מאוד, גם התשוקה שיש לאוהדים ולקבוצות. אני סוף סוף הרגשתי איך מרגיש הדרבי התל אביבי”.