ישראל נכנעה שוב בכדורמים ונשרה למשחקי הדירוג

הפסד שלישי בשלושה משחקים לנבחרת ישראל בכדורמים. הפעם, הנבחרת הפסידה לסרביה הערב (רביעי) באליפות אירופה בכדורמים, לאחר שהישראלים נכנעו 19:9 למארחת. בעקבות התוצאות הללו, ישראל סיימה את הבית המוקדם במקום הרביעי, ונשרה למשחקי הדירוג על מקומות 13-16.

נבחרת הגברים של ישראל פגשה את סרביה, מארחת הטורניר והאלופה האולימפית, ונכנעה לה. הכחולים-לבנים פיגרו 4:3 בסיום הרבע הראשון ו-9:6 בשני, והבדלי הכוחות בלטו בעיקר ב-16 הדקות הבאות מול נבחרת שסיימה את הבית שלה עם מאזן מושלם.

כבשו לישראל: רונן גרוס, גיל גבישי ויואב רנדלר 2 כ"א, אור שליין, ולד בגין ויובל קלרפלד 1 כ"א. הכחולים-לבנים יזכו שוב למנוחה בת יומיים לפני שיחלו, החל מיום שישי, את משחקי הדירוג על מקומות 13-16, כשכבר עתה ידועה אחת משלוש היריבות, מלטה, אותה תפגוש ישראל מחרתיים.