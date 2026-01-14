מאבדת גובה: נאפולי נפרדה ב-0:0 נגד פארמה

שני משחקי השלמה מהמחזור ה-16 בליגה האיטלקית ישוחקו הערב (רביעי), כשאחד מהם כבר הגיע לסיומו. נאפולי סיימה בתיקו בפעם השלישית ברציפות אחרי 0:0 נגד פארמה.

הכחולים שלטו ללא עוררין ברוב שלבי המשחק, והגיעו ללא מעט מצבים, אך לא השכילו למצוא את הרשת. בדקה ה-13, שער של סקוט מקטומיניי נפסל, ולמרות 16 איומים לשער, שום כדור לא פגש את הרשת.

הקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות, כשנאפולי עלולה לאבד גובה במידה ואינטר תנצח את לצ׳ה של עומרי גאנלדמן מאוחר יותר. הפער בצמרת עשוי לגדול לשש נקודות. מנגד, פארמה עם נקודה חשובה להמשך.