טוריאל ופלקאו נקודות האור: ציוני הפועל תל אביב

מערכת ONE
|
שוער
אסף צור 6 – כמעט ולא הייתה לו עבודה לאורך 120 הדקות.
הגנה
זיו מורגן 6 – השקיע ונתן את כל מה שיש לו עד הסיום.
צ’יקו 6 – נתן משחק אחראי וניהל מעולה מאחור.
פרננד מאיימבו 6 – הקפטן לא במשחק גדול בגלל השער של וארלה, לא ויתר על המשחק גם בלי כתף.
מרקוס קוקו 5 – בכורה סבירה, היה יציב רוב הזמן אבל יכול היה לעשות יותר בשער של וארלה.
קישור
פלקאו 7 – נוכחות חזקה במרכז, תרם הרבה למשחק של הפועל והוסיף בישול לרזומה.
אנדריאן קרייב 6 – שיחק בצורה מסודרת ושמר על איזון.
התקפה
רוי קורין 5 – לא הצליח להשפיע מספיק על המשחק.
סתיו טוריאל 7 – הכוכב של הפועל, שוב הוכיח כמה הוא חשוב לקבוצה.
לויזוס לויזו 5 – עבד קשה ועמד במשימות שלו.
דניאל דאפה 5 – השקיע המון בלחץ ובעבודה בלי כדור, אבל היה חסר ריכוז ברגעים החשובים.
מחליפים
סתיו למקין 6 – נכנס טוב במקום קוקו.
רועי אלקוקין 5 – הוסיף אנרגיה ועשה את שלו, אבל את הפנדל המכריע החמיץ.
אנאס מחאמיד 5 – לא ממש הצליח להשאיר חותם, רשם פספוס גדול בהארכה.
יזן נאסר 5 – ניסה לעזור, אבל השפיע מעט.
מאמן
אליניב ברדה 5 – היה צריך לנצל טוב יותר את היתרון המספרי, יחכה לנצח דרבי בפעם אחרת.