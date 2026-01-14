סנגל גברה 0:1 על מצרים ועלתה לגמר האליפות

אליפות אפריקה מגיעה לרגעי השיא, כשהערב (רביעי) סנגל פגשה את מצרים לקרב ענקיות, בסיומו ניצחה סנגל 0:1 ועלתה לגמר הגדול של המפעל, שם תפגוש את המנצחת בין מרוקו לניגריה.

החצי הראשון היה שקול, כששתי הקבוצות ניסו לייצר מצבים, אך לא הצליחו למצוא את הרשת. גם בחצי השני המשחק היה מאוזן, כשהסנגלים היו מעט טובים יותר ובדקה ה-78 גם באו על שכרם.

סאדיו מאנה פרץ את הסכר ושלח בעיטה מרחוק שנעצרה רק ברשת. עד הסיום, מוחמד סלאח וחבריו לא הצליחו לאזן את התוצאה וסנגל עלתה לגמר הגדול. סלאח יחזור לליברפול ומצרים סיימה את דרכה בטורניר.