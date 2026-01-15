יום חמישי, 15.01.2026 שעה 00:44
הדרמה והחגיגות בצהוב: צפו בתמונות מהדרבי

האווירה הלוהטת, רגעי המתח, הטירוף בפנדלים והשמחה הגדולה של האלופה אל מול העצב באדום: המשחק האדיר בין מכבי ת"א להפועל ת"א מעדשת המצלמה של ONE

החגיגות של שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
החגיגות של שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב בחימום (רדאד גשחקני מכבי תל אביב בחימום (רדאד ג'בארה)
ההכנות לפני שריקת הפתיחה במכבי תל אביב (רדאד גההכנות לפני שריקת הפתיחה במכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
אופק מליקה במהלך החימום (רדאד גאופק מליקה במהלך החימום (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב (רדאד גאוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
התפאורה של אוהדי מכבי תל אביב (רדאד גהתפאורה של אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
גם הקהל בצד האדום הרים תפאורה (רדאד גגם הקהל בצד האדום הרים תפאורה (רדאד ג'בארה)
שחקני הקבוצות עולים למגרש (רדאד גשחקני הקבוצות עולים למגרש (רדאד ג'בארה)
השחקנים על רקע האבוקות באדום (רדאד גהשחקנים על רקע האבוקות באדום (רדאד ג'בארה)
הוראות פיקוד העורף בבלומפילד (רדאד גהוראות פיקוד העורף בבלומפילד (רדאד ג'בארה)
האבוקות בצד של מכבי תל אביב (רדאד גהאבוקות בצד של מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
קרווין אנדרדה מול לוקאס פלקאו (רועי כפיר)קרווין אנדרדה מול לוקאס פלקאו (רועי כפיר)
הליו וארלה רודף אחרי רוי קורין (רדאד גהליו וארלה רודף אחרי רוי קורין (רדאד ג'בארה)
מרקוס קוקו, הגיע ישירות לדרבי (רדאד גמרקוס קוקו, הגיע ישירות לדרבי (רדאד ג'בארה)
פרננד מאיימבו מול סייד אבו פרחי (רועי כפיר)פרננד מאיימבו מול סייד אבו פרחי (רועי כפיר)
הבעיטה של הליו וארלה (רדאד גהבעיטה של הליו וארלה (רדאד ג'בארה)
הליו וארלה חוגג (רועי כפיר)הליו וארלה חוגג (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב בטירוף (רועי כפיר)שחקני מכבי תל אביב בטירוף (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב מאושרים (רועי כפיר)שחקני מכבי תל אביב מאושרים (רועי כפיר)
אושר דוידה והליו וארלה מתחבקים (רדאד גאושר דוידה והליו וארלה מתחבקים (רדאד ג'בארה)
הליו וארלה מצביע על הסמל של מכבי תל אביב (רדאד גהליו וארלה מצביע על הסמל של מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
ספיר ברמן (רדאד גספיר ברמן (רדאד ג'בארה)
סתיו טוריאל בדרך לשער (רועי כפיר)סתיו טוריאל בדרך לשער (רועי כפיר)
אופק מליקה נכנע (רועי כפיר)אופק מליקה נכנע (רועי כפיר)
שחקני הפועל תל אביב מאושרים (רועי כפיר)שחקני הפועל תל אביב מאושרים (רועי כפיר)
שיקו בשיגעון בשוויון של סתיו טוריאל (רדאד גשיקו בשיגעון בשוויון של סתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)
לויזוס לויזו בטירוף (רועי כפיר)לויזוס לויזו בטירוף (רועי כפיר)
פלקאו ופרננד מאיימבו חוגגים (רדאד גפלקאו ופרננד מאיימבו חוגגים (רדאד ג'בארה)
רוי רביבו מורחק (רדאד גרוי רביבו מורחק (רדאד ג'בארה)
יואב זיו זועם (רדאד גיואב זיו זועם (רדאד ג'בארה)
טייריס אסאנטה בטענות לספיר ברמן (רדאד גטייריס אסאנטה בטענות לספיר ברמן (רדאד ג'בארה)
אושר דוידה על הקו (רועי כפיר)אושר דוידה על הקו (רועי כפיר)
איסוף סיסוקו בפעולה (רדאד גאיסוף סיסוקו בפעולה (רדאד ג'בארה)
אלעד מדמון מתקל את שיקו, דקות מותחות בהארכה (רדאד גאלעד מדמון מתקל את שיקו, דקות מותחות בהארכה (רדאד ג'בארה)
דור פרץ, הלחץ היה בשיאו (רדאד גדור פרץ, הלחץ היה בשיאו (רדאד ג'בארה)
שגיב יחזקאל שועט קדימה (רדאד גשגיב יחזקאל שועט קדימה (רדאד ג'בארה)
זז'רקו לאזטיץ' במתח (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב בפנדלים (רדאד גשחקני מכבי תל אביב בפנדלים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב בפנדלים (רדאד גשחקני הפועל תל אביב בפנדלים (רדאד ג'בארה)
הפתק של אסף צור (רדאד גהפתק של אסף צור (רדאד ג'בארה)
אלעד מדמון ניגש לנקודה הלבנה (רדאד גאלעד מדמון ניגש לנקודה הלבנה (רדאד ג'בארה)
הבעיטה של שיקו (רדאד גהבעיטה של שיקו (רדאד ג'בארה)
אופק מליקה (רדאד גאופק מליקה (רדאד ג'בארה)
אנחת רווחה אצל מכבי תל אביב במהלך הפנדלים (רדאד גאנחת רווחה אצל מכבי תל אביב במהלך הפנדלים (רדאד ג'בארה)
שאגות השמחה של מכבי תל אביב (רדאד גשאגות השמחה של מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
אכזבה ענקית בהפועל תל אביב (רדאד גאכזבה ענקית בהפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב בשמיים (רדאד גשחקני מכבי תל אביב בשמיים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב עם הפנים ברצפה (רדאד גשחקני הפועל תל אביב עם הפנים ברצפה (רדאד ג'בארה)
החגיגות של שחקני מכבי תל אביב (רדאד גהחגיגות של שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
