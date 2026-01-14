אוהד מכבי הסליק פירוטכניקה בשירותי בלומפילד

משטרת ישראל התכוננה לא מעט על מנת שהפעם הדרבי של תל אביב בין מכבי להפועל היום (רביעי) ישוחק, ולא כמו שקרה בפעם הקודמת במסגרת הליגה שהוא פוצץ, וגם רגע לפני המשחק במשטרה המשיכו בניסיונות לאתר ולמנוע אירועים חריגים.

ל-ONE נודע לראשונה שנתפס סליק בתוך השירותים עם פירוטכניקה בשערים של אוהדי מכבי תל אביב 10-11, ואף נעצר חשוד. היו במקום 5-6 רימוני עשן ועוד אבוקות שהיו סלוקות בתוך הקרמיקה של השירותים.

ממשטרת ישראל נמסר: “במסגרת היערכות משטרת ישראל למשחק הדרבי שמתקיים כעת באצטדיון בלומפילד, בוצעה פעילות סמויה וממוקדת של ימ"ר ת"א והיס"מ, במהלכה הבחינו השוטרים בחשוד שניגש לתא השירותים, בזמן שהוא מפרק אריח מהקיר וניגש ל"סליק" שנמצא בתוך הקיר, ומוציא שקית שחורה.

הסליק בשירותי בלומפילד

“בלשים שפעלו במקום ביצעו מעצר של החשוד ובבדיקה בשקית, נמצאו 8 רימוני עשן ו-17 אבוקות שהיו מיועדות לשימוש במהלך משחק הדרבי. הודות לפעילות ממוקדת ונחושה, הצליחו שוטרי מחוז ת"א למנוע שימוש באמצעי פירוטכניקה העלול לגרום לפגיעה בחיי אדם. נדגיש כי רימוני העשן הצה"ליים הם אמצעי לחימה לכל דבר ועניין, ורק לאחרונה הוגשו 27 כתבי אישום נגד נאשמים באחזקת האמל"ח”.