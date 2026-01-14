יום רביעי, 14.01.2026 שעה 20:13
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

נערים ג': הסינדרלה מרמלה עשתה זאת בגדול

מ.ס רמלה, מוליכת מחוז דן, ניצחה 1:2 ביתי במשחק הגביע מול מכבי הרצליה, מוליכת ארצית דרום, ובכך עשתה היסטוריה בדמות העפלה לשמינית גמר הגביע

|
מ.ס רמלה נערים ג׳ (באדיבות המועדון)
מ.ס רמלה נערים ג׳ (באדיבות המועדון)

רק שתי קבוצות בשנתון נערים ג' נהנות ממאזן מושלם בכל המסגרות: מכבי תל אביב, מוליכת טבלת ליגת העל, וקבוצת 'צו פיוס' של מ.ס רמלה, מוליכת מחוז דן. הקבוצה מרמלה הקדימה בהרבה לפני חג הפורים ו'התחפשה' אמש לסינדרלה, לאחר שניצחה 1:2 בביתה את מכבי הרצליה - שמוליכה בגאון את טבלת ארצית דרום.

רמלה התייצבה למשחק ללא רגשי נחיתות והראתה שיש לה מה להציע גם במשחק שבו נעדר מלך שערי הליגה, אילאי נחמני, שכבש 27 שערים העונה. כבר בדקה השביעית, שער של אורי חלפון העלה את רמלה ליתרון 0:1. בדקה ה-70 הצליח יאיר צרויה להכפיל את יתרון קבוצתו, חמש דקות בלבד לאחר שעלה לשחק. בשלהי המשחק, שער שכבש תומר קרמר האורח קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:2 לזכות רמלה.

מ.ס רמלה חתומה על היסטוריה שהושגה ללא קיצורי דרך, שכן רמלה חלפה על פני ארבע קבוצות נוספות בדרכה לשלב 32 הגדולות. הדרך החלה עם ניצחון 2:4 ביתי על מכבי ברקאי והמשיכה עם ניצחון חוץ דרמטי 4:5 על הפועל הרצליה, ניצחון ביתי 0:3 על מ.כ אור יהודה - יריבתה במאבקי הצמרת בליגה, וניצחון 2:4 בתום הארכה במשחק הביתי מול מכבי כפר סבא.

שי אבוקסיס, חלוץ עבר מצטיין בקבוצות מהליגה הלאומית וליגה א', מוביל את הקבוצה להצלחה הגדולה. אבוקסיס: ״משחק נגד קבוצת ליגת על זה לא דבר פשוט. קבוצה איכותית, טובה, קצבית פיזית, אגרסיבית. אנחנו מהליגה המחוזית, עמדנו איתם חזק עם אופי וכוח, עם ווינריות של הביחד שלנו - מה שמאפיין אותנו יותר מכל. בקבוצה הזו 29 שחקנים, שעובדים כל שבוע אימון אחר אימון כדי להצליח״.

״משפחה אחת גדולה, אף אחד לא נשבר, עובדים קשה. כל אחד עושה אחד בשביל השני, ברמה הכי טובה שיש. התברכתי במנהל מקצועי בדמותו של אייל בן עמי, שעשה הרבה דברים בכדורגל, שנותן לי יד חופשית לעבוד איתם ועובד איתי בשיתוף פעולה מלא. יש לנו הנהלה שנותנת את כל השקט כדי להצליח״.

בנוגע למטרות להמשך הדרך, הוסיף אבוקסיס: ״אנחנו רוצים להמשיך להיות הסינדרלה בגביע, לכן נקווה ליריבה בדרג שלנו. אם לא - נקווה לחוויה במשחק מול קבוצה בכירה מליגת העל. בליגה המטרה שלנו מאוד ברורה - אני העונה רוצה שנזכה באליפות. כמעט סיבוב שלם עברנו, ברוך השם אנחנו ללא הפסדים העונה, אנחנו עם 16 מ-16 בכל המסגרות. יש לנו שחקנים איכותיים, ילדים טובים ברמה הגבוהה ביותר. מקווה שאוכל לשמור עליהם הכי קרוב אליי, לראות את ההתפתחות והגדילה שלהם״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */