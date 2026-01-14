נערים ג': הסינדרלה מרמלה עשתה זאת בגדול

רק שתי קבוצות בשנתון נערים ג' נהנות ממאזן מושלם בכל המסגרות: מכבי תל אביב, מוליכת טבלת ליגת העל, וקבוצת 'צו פיוס' של מ.ס רמלה, מוליכת מחוז דן. הקבוצה מרמלה הקדימה בהרבה לפני חג הפורים ו'התחפשה' אמש לסינדרלה, לאחר שניצחה 1:2 בביתה את מכבי הרצליה - שמוליכה בגאון את טבלת ארצית דרום.

רמלה התייצבה למשחק ללא רגשי נחיתות והראתה שיש לה מה להציע גם במשחק שבו נעדר מלך שערי הליגה, אילאי נחמני, שכבש 27 שערים העונה. כבר בדקה השביעית, שער של אורי חלפון העלה את רמלה ליתרון 0:1. בדקה ה-70 הצליח יאיר צרויה להכפיל את יתרון קבוצתו, חמש דקות בלבד לאחר שעלה לשחק. בשלהי המשחק, שער שכבש תומר קרמר האורח קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:2 לזכות רמלה.

מ.ס רמלה חתומה על היסטוריה שהושגה ללא קיצורי דרך, שכן רמלה חלפה על פני ארבע קבוצות נוספות בדרכה לשלב 32 הגדולות. הדרך החלה עם ניצחון 2:4 ביתי על מכבי ברקאי והמשיכה עם ניצחון חוץ דרמטי 4:5 על הפועל הרצליה, ניצחון ביתי 0:3 על מ.כ אור יהודה - יריבתה במאבקי הצמרת בליגה, וניצחון 2:4 בתום הארכה במשחק הביתי מול מכבי כפר סבא.

שי אבוקסיס, חלוץ עבר מצטיין בקבוצות מהליגה הלאומית וליגה א', מוביל את הקבוצה להצלחה הגדולה. אבוקסיס: ״משחק נגד קבוצת ליגת על זה לא דבר פשוט. קבוצה איכותית, טובה, קצבית פיזית, אגרסיבית. אנחנו מהליגה המחוזית, עמדנו איתם חזק עם אופי וכוח, עם ווינריות של הביחד שלנו - מה שמאפיין אותנו יותר מכל. בקבוצה הזו 29 שחקנים, שעובדים כל שבוע אימון אחר אימון כדי להצליח״.

״משפחה אחת גדולה, אף אחד לא נשבר, עובדים קשה. כל אחד עושה אחד בשביל השני, ברמה הכי טובה שיש. התברכתי במנהל מקצועי בדמותו של אייל בן עמי, שעשה הרבה דברים בכדורגל, שנותן לי יד חופשית לעבוד איתם ועובד איתי בשיתוף פעולה מלא. יש לנו הנהלה שנותנת את כל השקט כדי להצליח״.

בנוגע למטרות להמשך הדרך, הוסיף אבוקסיס: ״אנחנו רוצים להמשיך להיות הסינדרלה בגביע, לכן נקווה ליריבה בדרג שלנו. אם לא - נקווה לחוויה במשחק מול קבוצה בכירה מליגת העל. בליגה המטרה שלנו מאוד ברורה - אני העונה רוצה שנזכה באליפות. כמעט סיבוב שלם עברנו, ברוך השם אנחנו ללא הפסדים העונה, אנחנו עם 16 מ-16 בכל המסגרות. יש לנו שחקנים איכותיים, ילדים טובים ברמה הגבוהה ביותר. מקווה שאוכל לשמור עליהם הכי קרוב אליי, לראות את ההתפתחות והגדילה שלהם״.