הפועל תל אביב המשיכה לחגוג בליגת העל לנוער

היום (רביעי) הסתיימו ארבעת משחקי הנעילה של המחזור ה-17 בליגת העל לנוער, המהווה את המחזור האחרון של הליגה הסדירה בטרם המעבר לפלייאוף. התוצאות שהושגו במשחקים האירו פנים לקבוצות המארחות, כולן קבוצות השייכות למרכז הפועל.

למחזור משחקי היום התייצבו שלוש קבוצות, הנאבקות על שני המקומות האחרונים בפלייאוף העליון: הפועל פ"ת ובית"ר ירושלים, שתפסו את מקומות 7 ו-8 והקדימו בשתי נקודות את בני יהודה ת"א, שלא השכילה לנצח ברעננה, מה שהותיר את המלאבסים והירושלמים בתמונת הפלייאוף העליון, למרות הפסדים שנחלו במשחקי היום. בצמרת, הפועל ת"א מחזקת עמדות בפסגת הטבלה, הפועל חיפה משפרת מיקום על חשבונה של מכבי נתניה, שמאבדת גובה בצמרת.

סיום הליגה הסדירה משלים את פאזל לוח משחקי הפלייאוף העליון והתחתון, שיתקיימו בשבת הקרובה. רשימת המשחקים בתחתית הכתבה.

הפועל ת"א - הפועל פ"ת 0:3

החניכים של שחר וייזינגר מסיימים את הליגה הסדירה במקום הראשון, כשלזכותם יתרון של חמש נקודות על פני המקום השני, שאותו מאיישת היריבה המושבעת בצהוב, מכבי ת"א, שניצחה אתמול 3:4 את משחק החוץ מול מכבי פ"ת.

הפועל ת"א שחררה בהשאלה שניים משחקניה: אופק צ'יפרוט (מכבי הרצליה) ודניאל גרינפלד (הפועל ראשל"צ). הקבוצה באדום אירחה היום באצטדיון בבת ים את הפועל פ"ת, שצירפה בהעברה לשורותיה שני שחקנים מקבוצות תל אביביות: נועם בלאו שרף (2008), שהגיע מבני יהודה, יהלי שובל משמשון, וכן את יואב בן הראש, שמגיע מהפועל ירושלים, אך בשורותיה טרם שיחק העונה. מנגד, הפועל פ"ת נפרדה מראם מסיקה, שעבר למכבי הרצליה וסער קצב, שעבר להפועל הוד השרון.

אחרי מחצית ראשונה נטולת שערים, התחיל המופע של רביד אוליצקי (יליד דצמבר 2007), שכבש צמד שערים: בדקה ה-51 בבעיטת פנדל, בדקה ה-68 כבש שער נוסף, שהצמיד אותו בראשות טבלת מלך שערי הקבוצה לאור מסיכה. בשלהי המשחק], שער שכבש שחקן ההתקפה המחליף, בן זייד (2006), סגר עניין והעניק להפועל ת"א ניצחון 0:3 על הפועל פ"ת, בשורותיה עלה כמחליף בדקה ה-70 להופעת בכורה נועם בלאו שרף (2008).

שחקני הנוער של הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)

הפועל חיפה - מכבי נתניה 0:2

הקבוצה מהכרמל קטעה רצף של עשרה משחקים ללא ניצחון, במשחק ביתי מול היהלומים, שידעו שניצחון יצמיד אותם למכבי ת"א, סגנית המוליכה. בכך הפועל חיפה מצליחה לפתוח פער של שמונה נקודות מנועלת הטבלה, הפועל עכו, ושלוש נקודות מהפועל רמת השרון, המדורגת במקום המוביל למשחק המבחן על הישארות בליגה.

שער אחד בכל מחצית ושמירה על רשת נקיה לראשונה מזה עשרים משחקים, זו הייתה מנה נכבדת מחלקה של הפועל חיפה. שער שכבש הבלם עילאי חזן (2007) בדקה ה-19, העלה את הפועל חיפה ליתרון 0:1. שער שכבש בדקה ה-59 עידן דדיה, שמשחק לסירוגין בקבוצת נערים א', סללו את הדרך לניצחון החשוב לזכות חניכיו של רם בן מיכאל. ארן גולן, שספג שני כרטיסים צהובים, בהפרש של ארבע דקות בשלהי המשחק, הורחק והותיר את הפועל חיפה בעשרה שחקנים.

בשורות הפועל חיפה ערך הופעת בכורה שחקן ההתקפה, איברהים גדיר (2007), שכבש שמונה שערים בכל המסגרות במכבי צור שלום. גדיר, שהגיע בהעברה, נכנס כמחליף עם פתיחת המחצית השנייה. מנגד, מי שעושים את הדרך מליגת העל ללאומית צפון כמושאלים הם: לי און הלפרין (הפועל נוף הגליל), יהלי וקנין (מ.כ נווה יוסף) ורן יואל (הפועל נוף הגליל).

לעומת הפועל חיפה, מכבי נתניה, שמוצאת עצמה במקום החמישי בטבלה, ביצעה עד כה שינוי אחד בסגל, כשהעבירה בהשאלה את כרטיס השחקן של יקיר משאשא לבית"ר טוברוק מלאומית צפון.

הפועל חיפה נוער חוגגים (באדיבות המועדון)

הפועל רעננה - בני יהודה ת"א 0:1

גם הפועל רעננה קטעה בצורת ניצחונות. אחרי שבעה משחקים ללא ניצחון, הצליחו חניכיו של אלירן מזרחי להשיג 3 נקודות עם 0:1 על בני יהודה ת"א, שמרחיק אותם 15 נקודות מהמקום האחרון ו-10 ממשחק המבחן.

הפועל רעננה, שהעבירה לשורותיה של מכבי הרצליה את הבלם מאי לוי, קלטה בהעברה שני שחקנים ילידי 2007 ממכבי ת"א, שתרמו תרומה נכבדת להשגת הניצחון: המגן השמאלי, גיא רייך, רשם הופעה בת 88 דקות. מי ששיחק פחות, אך עשה את ההבדל בדרכו, הוא שחקן ההתקפה יהל אברג'ל, שעלה כמחליף בדקה ה-69 וכעבור שבע דקות כבש שער חשוב, שער ראשון ברעננה ורביעי בעונה הזו. בני יהודה לא הצליחה לנצל את הפסדיהן של הפועל פ"ת ובית"ר ירושלים כדי להעפיל לפלייאוף העליון. שתי הקבוצות ייפגשו שוב גם במשחקי הפלייאוף התחתון.

הפועל רעננה נוער חוגגים (באדיבות המועדון)

הפועל כפר סבא - בית"ר ירושלים 1:4

הקבוצה מהבירה, ששבה ליגת העל, פתחה את העונה בצורה מרשימה ואף הוליכה את הטבלה, אך ככל שחולפים המחזורים מאבדת גובה. למרות זאת, היא תשחק בפלייאוף העליון, וזהו בהחלט הישג מרשים לשחקנים ולצוות המקצועי בראשותו של המאמן, ציון צמח. הפועל כפר סבא הצליחה לשפר עמדות בחלק התחתון בטבלה, כשהיא מתרחקת 11 נקודות מהמקום המוביל למשחק המבחן ו-16 מהמקום האחרון.

לי און קארו (2008), מלך השערים של הפועל כפר סבא, העלה את מאזן השערים שלו לתשעה, בזכות צמד שכבש לצד הנכון בדקה ה-8 ובדקה ה-59, שלוש דקות לאחר שכבש שער עצמי. עוד כבשו לזכות האורחת: בדקה ה-14 היה זה אנדרו חרופי (2006) ובדקה ה-80 המחליף יניב מולה (2008), בשערו השלישי העונה.

דן קובליו, מאמן כפר סבא, אמר בסיום: "משחק מצוין שלנו מהדקה הראשונה. שמח שהצלחנו גם לשחק טוב וגם לנצח. מקווה שנמשיך את היכולת הטובה של הקבוצה גם בפלייאוף ויותר חשוב מזה, שנמשיך לקדם עוד שחקנים לקבוצה הבוגרת. בנוסף לאיתי שביט וליעד שמואלי, שכבר עלו לבוגרים, יש עוד כמה שחקנים שאנחנו בטוחים שיגיעו קדימה".

הפועל כפר סבא נוער חוגגים (באדיבות המועדון)

משחקי המחזור הראשון בפלייאוף העליון בשבת הקרובה

הפועל ת"א - בית"ר ירושלים

מכבי ת"א - הפועל פ"ת

מכבי חיפה - מכבי פ"ת

הפועל באר שבע - מכבי נתניה

משחקי המחזור הראשון בפלייאוף התחתון

בני יהודה ת"א - הפועל עכו

הפועל כפר סבא - הפועל רמת השרון

מ.ס אשדוד - הפועל חיפה

הפועל רעננה - מכבי הרצליה

הפועל ראשל"צ - עירוני קרית שמונה