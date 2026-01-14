גורמים מנסים להריץ את עיסוואי פריג' להתאחדות

גורמים בספורט הישראלי בודקים אפשרות להריץ את השר לשעבר עיסוואי פריג’

להתמודדות על תפקיד יו”ר ההתאחדות לכדורגל מול היו”ר המכהן שינו זוארץ.

כפי שחשפנו לראשונה בתוכנית “שיחת היום” של ONE, במרכז הפועל בראשות המנכ”לית כנרת צדף דורשים שזוארץ ירוץ במסגרת רשימה משותפת אחת, תוך הגדלת מספר נציגי הפועל בהנהלת ההתאחדות לכדורגל, ולא ירוץ במסגרת רשימה עצמאית כמו בבחירות הקודמות. זוארץ כמובן לא מוכן לקבל את התנאי הזה.

בשבועות האחרונים החלו להריץ כפי שפרסמנו מספר אפשרויות למועמדים כמו אלי אוחנה ויו”ר המנהלת לשעבר יורם באומן, כאשר באומן אמר בתגובה: “אף אחד לא דיבר איתי על זה, ואני גם לא חושב שידברו, אני גם לא חושב שזה בשבילי”.

כעת, כאמור, השם החדש שנבדק הוא של פריג’, שכיהן במשך שנה וחצי, מחודש יוני 2021 עד דצמבר 2022 כשר לשיתוף פעולה אזורי. הבחירות אמורות להיות בחודש דצמבר, והן עשויות להיות מוקדמות.