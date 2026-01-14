המשטרה עצרה שלושה חשודים לפני הדרבי בת"א

הדרבי של תל אביב הוא תמיד משחק שהדופק בו מבחינת אבטחה גבוה יותר ותמיד יש חשש להתפרעויות כאלו ואחרות, והדופק לקראת הדרבי היום (שלישי, 20:30) גבוה עוד יותר אחרי שהדרבי הראשון של העונה לא שוחק בכלל, לאחר ההחלטה של משטרת ישראל בעקבות זריקת פירוטכניקה של הקהל האדום אל הדשא.

בינתיים במשטרה הודיעו כמה שעות לפני הדרבי, שאותו הפועל ת”א תארח: “לפני זמן קצר שוטרי מחוז ת"א הפועלים באזור אצטדיון בלומפילד עצרו חשוד,בשנות ה-20, לאחר שניסה עפ"י החשד לתקוף אוהד באמצעות בקבוק זכוכית וחגורה. במהלך חיפוש בכליו נתפסו סמים”.

עוד רשמו במשטרה בהודעה: “בנוסף, עצרו שוטרי היס"מ בסמוך לאצטדיון חשוד רעול פנים בזמן שניסה לתקוף שוטר באמצעות החגורה שהייתה ברשותו. שני החשודים הועברו לחקירה במשטרת יפו”.

אוהד עם אזיקים (דוברות המשטרה)

לאחר מכן הגיעה הודעה נוספת על עצור שלישי: “במהלך התהלוכה של אוהדי הפועל ת"א, לקראת משחק הכדורגל באיצטדיון בלומפילד, נשמעו קריאות נאצה נגד המשטרה וקריאות גינוי ’שואה למשטרה’. כמו כן, הושלכו אבוקות אשר סיכנו באופן ממשי את ביטחון הציבור והקהל שנכח מסביב. המשטרה עצרה חשוד,קטין בן 14 בגין השלכת האבוקה”.