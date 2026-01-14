יום רביעי, 14.01.2026 שעה 18:21
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

המשטרה עצרה שלושה חשודים לפני הדרבי בת"א

כמה שעות לפני המפגש בין הפועל למכבי ת"א: עצור אחד בחשד לתקיפה עם בקבוק וחגורה, אחד בחשד לתקיפת שוטר גם כן עם חגורה ועוד אחד על השלכת אבוקה

|
פריטי חשוד שנעצר (דוברות המשטרה)
פריטי חשוד שנעצר (דוברות המשטרה)

הדרבי של תל אביב הוא תמיד משחק שהדופק בו מבחינת אבטחה גבוה יותר ותמיד יש חשש להתפרעויות כאלו ואחרות, והדופק לקראת הדרבי היום (שלישי, 20:30) גבוה עוד יותר אחרי שהדרבי הראשון של העונה לא שוחק בכלל, לאחר ההחלטה של משטרת ישראל בעקבות זריקת פירוטכניקה של הקהל האדום אל הדשא.

בינתיים במשטרה הודיעו כמה שעות לפני הדרבי, שאותו הפועל ת”א תארח: “לפני זמן קצר שוטרי מחוז ת"א הפועלים באזור אצטדיון בלומפילד עצרו חשוד,בשנות ה-20, לאחר שניסה עפ"י החשד לתקוף אוהד באמצעות בקבוק זכוכית וחגורה. במהלך חיפוש בכליו נתפסו סמים”. 

עוד רשמו במשטרה בהודעה: “בנוסף, עצרו שוטרי היס"מ בסמוך לאצטדיון חשוד רעול פנים בזמן שניסה לתקוף שוטר באמצעות החגורה שהייתה ברשותו. שני החשודים הועברו לחקירה במשטרת יפו”.

אוהד עם אזיקים (דוברות המשטרה)אוהד עם אזיקים (דוברות המשטרה)

לאחר מכן הגיעה הודעה נוספת על עצור שלישי: “במהלך התהלוכה של אוהדי הפועל ת"א, לקראת משחק הכדורגל באיצטדיון בלומפילד, נשמעו קריאות נאצה נגד המשטרה וקריאות גינוי ’שואה למשטרה’. כמו כן, הושלכו אבוקות אשר סיכנו באופן ממשי את ביטחון הציבור והקהל שנכח מסביב. המשטרה עצרה חשוד,קטין בן 14 בגין השלכת האבוקה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */