גולר, מסטנטואונו, לונין וססטרו בהרכב של ריאל

ריאל מדריד חוותה טלטלה גדולה לאחר העזיבה של צ’אבי אלונסו, והחלפתו באלברו ארבלואה על הקווים. הבלאנקוס יתארחו ב-22:00 אצל אלבסטה מהליגה השנייה במסגרת שלב שמינית הגמר של גביע המלך הספרדי, והם ירצו להתגבר על רעשי הרקע ולהעפיל לרבע הגמר ללא תקלות מיותרות בדרך.

מלכתחילה לקבוצה מבירת ספרד שבוע קשה לפניה, עם שלושה משחקים בשלוש מסגרות שונות, רגע לפני חזרתה של ליגת האלופות בשבוע הבא. לכל זה אפשר להוסיף את העזיבה של צ’אבי אלונסו לאחר ההפסד 3:2 לברצלונה בגמר הסופר קאפ, כך שריאל מדריד לא תגיע במצב הכי אופטימלי להתמודדות. עם זאת, הבלאנקוס תמיד רוצים לזכות בכל התארים ולשם כך הם יהיו חייבים לנצח, גם עם כל הנסיבות המקלות.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה מהליגה השנייה לא מבריקה במיוחד העונה, כשהיא נמצאת במקום ה-17 שלזכותה 24 נקודות, מרחק נקודה אחת בלבד מהקו האדום וירידת ליגה. עם זאת, לגביע חוקים משלו, ואקס ריאל מדריד, חסוס ואייחו, ואלבסטה מקווים לחולל סנסציה גדולה.

הרכב ריאל מדריד: אנדריי לונין, דוד חימנס, דין האוסן, ראול אסנסיו, פראן גרסיה, פדריקו ואלוורדה, חורחה ססטרו, ארדה גולר, פרנק מסטנטואונו, ויניסיוס, גונזאלו גרסיה.