יום רביעי, 14.01.2026 שעה 19:29
אוחנה, כיוף ורטנר ב-11 של מכבי חיפה לרעננה

רוטציה רחבה אצל הירוקים לקראת שלב שמינית הגמר מול הקבוצה מהלאומית ב-20:00, כשצמד הקשרים והשוער עולים בהרכב. גם גולדברג, בטאיי וסטיוארט יפתחו

מיכאל אוחנה (חג'אג' רחאל)

מכבי חיפה פוגשת בשעה זו את הפועל רעננה באצטדיון רמת גן במסגרת שמינית גמר גביע המדינה. הירוקים רוצים להימנע מתקלות מיותרות ולהשיג את הכרטיס לשמונה האחרונות, דבר שיחזק את המשך המומנטום החיובי שבו הם נמצאים.

הרכב מכבי חיפה: שריף כיוף, יילה בטאיי, אלעד אמיר, שון גולדברג, פייר קורנו, פיטר אגבה, נבות רטנר, מיכאל אוחנה, דולב חזיזה, קני סייף וטריבנטה סטיוארט.

הרכב הפועל רעננה: דור חברון, אדיר קורדובה, אביב לין, טארק בושנאק, פז בלאנדר, מג’ד אגבריה, איתמר גואטה, מוחמד אבו פאני, אוואגו אספה, יהאב אבו אלשיך ומיקו ממן.

הקבוצה של ברק בכר נמצאת בכושר טוב. בארבעת משחקיה האחרונים בכל המסגרות היא ניצחה בשלושה, כולל 1:8 על אחי נצרת בגביע, 0:4 על מ.ס אשדוד ו-0:2 על הפועל חיפה. במחזור הליגה הקודם הירוקים שוב שמרו על שער נקי, אבל סיימו ב-0:0 מכובד בטרנר עם המוליכה הפועל באר שבע.

מהצד השני של המתרס, רעננה שמשחקת בליגה הלאומית אמנם נמצאת במקום העשירי, אך מגיעה במומנטום טוב עם שני ניצחונות ליגה רצופים, 0:2 על מכבי הרצליה ו-1:2 על הפועל ראשון לציון במחזור החולף. רעננה הזיעה בדרך לשמינית כשעברה את קריית גת הצנועה בפנדלים.

המפגש האחרון בין רעננה למכבי חיפה היה כאשר הקבוצה מהשרון שיחקה בליגת העל, והוא נגמר ב-0:0. לפני כן באוגוסט 2019, קיבלנו את אחד המשחקים המטורפים של העונה כבר בתחילתה, כשמכבי חיפה חגגה 3:4 בסמי עופר אחרי שני שערים מאוחרים של ניקיטה רוקאביצה (83’ ו-88’). הניצחון האחרון של רעננה על הירוקים היה לפני כעשור, כשבמרץ 2016 הביסו 0:3 את הקבוצה מהכרמל בליגה.

