יום רביעי, 14.01.2026 שעה 19:35
טוריאל וקוקו בהרכב הפועל, קמארה וטוטי במכבי

דרבי ענק בשמינית גמר הגביע ב-20:30: מורגן, קורין, ודאפה יעלו ב-11 של אליניב ברדה, שלמה, שחר, וארלה ואבו פרחי אצל לאזטיץ', דור פרץ על הספסל

הליו וארלה וסתיו טוריאל (רדאד ג'בארה ושחר גרוס)
דרבי כבר בשמינית הגמר. הפועל תל אביב ומכבי תל אביב ייפגשו היום (רביעי, 20:30) בבלומפילד בגביע המדינה. לאחר שהדרבי ביניהן במסגרת הליגה פוצץ, כעת השתיים נאבקות על כרטיס לשלב שמונה האחרונות במפגש הראשון ביניהן העונה.

הרכב הפועל ת”א: אסף צור, מרקוס קוקו, פרננד מאיימבו, צ’יקו, זיו מורגן, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, סתיו טוריאל, רוי קורין, לויזוס לויזו ודניאל דאפה.

הרכב מכבי ת”א: אופק מליקה, טייריס אסאנטה, מוחמד עלי קמארה, רז שלמה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, עידו שחר, קרווין אנדרדה, אושר דוידה, הליו וארלה וסייד אבו פרחי.

הקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ ניצחה בשלושה מחמשת משחקיה האחרונים ולא הפסידה בליגה מאז 7 בדצמבר מול הפועל ב”ש. במשחקיהם האחרונים הצהובים ניצחו 1:3 את הפועל ירושלים ו-0:1 את בני סכנין, כשהם מקווים לסמן כעת וי גם נגד היריבה העירונית.

מנגד, הקבוצה של אליניב ברדה ניצחה בשלושה מחמשת משחקיה האחרונים בכל הסגרות, כשבמחזור הליגה החולף סיימה ב-3:3 עם הפועל חיפה, ולמעמד שמינית גמר הגביע הגיעה בזכות 0:3 חלק על מ.ס אשדוד. כעת, חולמים האדומים לנצח לראשונה מזה 4,282 ימים בדרבי.

כזכור, הניצחון האחרון של הפועל על מכבי הגיע אי שם ב-26.14.2014, אז חגגה 1:3 בליגה. מאז עברו 28 משחקי דרבי, כולל הדרבי שפוצץ העונה, ללא ניצחון אדום. המפגש האחרון בין הצדדים (ששוחק) הסתיים ב-2:4 למכבי תל אביב. בגביע נפגשו הקבוצות בפעם האחרונה בגמר ב-2021 והצהובים חגגו ניצחון 1:2 דרמטי בהארכה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */