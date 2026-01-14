יום רביעי, 14.01.2026 שעה 21:14
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

שני הקהלים הדליקו פירוטכניקה, אך לא אל הדשא

אוהדי הפועל הדליקו אבוקות עם עליית השחקנים, אלו של מכבי אחרי שריקת הפתיחה ובכל מקרה הכל נותר ביציעים והפעם ספיר ברמן שרקה והדרבי יצא אל הדרך

|
עשן בשני הקהלים בדרבי של ת
עשן בשני הקהלים בדרבי של ת"א (רדאד ג'בארה)

בפעם האחרונה ששתי הקבוצות שיחקו אחת נגד השנייה, הן בעצם לא באמת שיחקו אחת נגד השנייה. בליגה הדרבי של תל אביב פוצץ, והיום (רביעי) הוא כבר יצא לדרך לאחר שהמשטרה אפשרה לספיר ברמן לשרוק בהתחלה ולהתחיל את שמינית גמר הגביע בבלומפילד.

עם עליית השחקנים לדשא, הקהל של הפועל תל אביב הדליק פירוטכניקה בדומה למשחק ההוא שפוצץ, אבל הפעם שום דבר לא נזרק אל כר הדשא. לאחר שריקת הפתיחה הגיע תורם של אוהדי מכבי תל אביב שהדליקו בעצם, אך גם במקרה הזה הכל נשאר ביציעים.

האירוע לא גרם לעיכוב של המפגש ולא לדחייה בשום צורה, כאשר ב-20:30 אכן ספיר ברמן הצליחה לשרוק לפתיחה כשכמות העשן אפשרה את זה, והפעם אפשר לברך שהמפגש אכן יצא לדרך ולא פוצץ.

בנוסף בדקה השישית של המשחק אושר דוידה ניגש להרים כדור קרן ואוהדי הפועל תל אביב שיושבים בשערים 4-5 זרקו עליו חפצים. ספיר ברמן עצרה לפי הפרוטוקול את המפגש עד שהכרוז ביקש מהקהל להפסיק והזהיר, ולאחר מכן המפגש חודש כעבור דקה.

