טבארש, מנדי ובן שימול בהרכב של בית"ר לק"ש

בית"ר ירושלים נמצאת בעונה מצוינת, אבל בגביע המדינה אין מקום לתיקונים. הצהובים שחורים רוצים להימנע מתקלות ולסמן וי על ניצחון בשמינית הגמר, במסגרתו הם יפגשו היום (רביעי, 19:00) את עירוני קריית שמונה באצטדיון בנתניה.

הרכב קריית שמונה: מתן זלמנוביץ', עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, אופיר בנבנישתי, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, רועי אלימלך, ברייאן קרבאלי, גיל כהן, אריאל מנדי, איילסון טבארש, ירין לוי, עדי יונה, זיו בן שימול, טימותי מוזי וירדן שועה.

ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

בית"ר תגיע למשחק עם רצף של שישה ניצחונות בכל המסגרות. למעשה, הקבוצה מהבירה ללא הפסד ב-10 המשחקים האחרונים שלה ובעצם היא נוצחה רק פעם אחת מאז אמצע חודש ספטמבר, 1:0 להפועל ב"ש בליגה בתחילת נובמבר.

בגביע, בית"ר העפילה לשמינית הגמר אחרי ניצחון 1:2 על עירוני טבריה בשלהי 2025. עומר אצילי וניב גוטליב (עצמי) כבשו אז לירושלמים שהפעם צריכים להסתדר ללא הכוכב המושעה. במחזור האחרון, אגב, בית"ר גברה 0:1 על מכבי בני ריינה.