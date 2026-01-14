יום רביעי, 14.01.2026 שעה 17:39
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

נחת בישראל – החלוץ החדש של הפועל ירושלים

החלוץ המונטונגרי מרקו רקוניאץ, שסיכם את תנאיו בקבוצה של זיו אריה, נחת בארץ ובקרוב יצטרף באופן רשמי. וגם: המגעים של המועדון להחזרת גוני נאור

|
זיו אריה (חגי מיכאלי)
זיו אריה (חגי מיכאלי)

החלוץ המונטונגרי מרקו רקוניאץ, שסיכם את כל תנאיו בהפועל ירושלים כפי שנחשף לראשונה בוואן, נחת בישראל ובתוך יום יומיים אמורה לצאת הודעה רשמית על הצטרפותו לקבוצה של זיו אריה.

השחקן מגיע מקבוצת אופי כרתים וברזומה שלו יש גם 13 הופעות בכוכב האדום בלגרד בשנת 2023, כאשר בקבוצה מהבירה מקווים שהוא יהיה הפתרון להתקפה הדלה של הקבוצה. 

במקביל, בירושלים בודקים אפשרות להחזיר לקבוצה את גוני נאור ממכבי חיפה בחלון העברות הנוכחי, כשהאפשרות הזו עלתה בשיחות בין האדומים לירוקים, אך יש עוד קבוצות שמגלות עניין בקשר. 

בנושא אחר, אתמול הקבוצה הפסידה להפועל באר שבע במסגרת גביע המדינה וכעת היא צריכה להתרכז במשימה הכי חשובה של העונה – לשרוד את העונה הזו בליגת העל. 

המשחק הקרוב מול טבריה סומן כמשחק מפתח,. הפסד לחבורה מהצפון רק יחמיר את מצבה של הפועל ירושלים, כאשר במידה וינצחו יהיה אפשר לשדר מעט אופטימיות להמשך העונה. "באנו לשחק בטרנר במטרה לנצח בלי שום קשר למצב שלנו בליגה, עכשיו הראש במשחק מול טבריה, ברור לכולנו עד כמה זה משחק חשוב עברונו", אומרים בירושלים.

