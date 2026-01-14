יום רביעי, 14.01.2026 שעה 17:37
כדורסל ישראלי  >> גביע המדינה

בדרך להגרלה חוזרת? בלגן גדול בגביע בכדורסל

לאחר שקיבלנו את תמונת המצב של רבע הגמר, התגלה כי בקערה המגרילה את הקבוצה הביתית לא היו סיכויים שווים לשתי הקבוצות. באיגוד שוקלים להגריל מחדש

|
גביע המדינה בכדורסל (שחר גרוס)
גביע המדינה בכדורסל (שחר גרוס)

בלגן סביב הגרלת גביע המדינה בכדורסל. לאחר שההגרלה הושלמה היום (רביעי) וקיבלנו את תמונת המצב של רבע גמר המפעל, התגלתה פארסה גדולה. בהגרלה היו שלושה קערות: אחת שמכילה את הקבוצות מהרביעייה הראשונה, אחת עם הרביעייה השנייה ועוד קערה בה היו שמונה כדורים שמכילים בתוכם “מקומות 1-4” ו-”מקומות 5-8”, על מנת שיוכלו לקבוע מי הקבוצה הביתית.

תחילה הוגרל המפגש בין קריית אתא למכבי ת”א, והכל היה כשורה כשבקערה שהגרילה את הביתיות היו 8 כדורים. אך לאחר שהוגרל הכדור בו היה פתק של “מקומות 5-8” שנתן את הביתיות לקריית אתא, הכדור לא הוחזר לקערה כך שנוצר מצב שבו יש יותר כדורים למקומות 1-4 מאשר ל-5-8.

באיגוד הכדורסל לא שמו לב לכך, והמשיכו את ההגרלה כרגיל כשבכל מפגש הוצא עוד כדור מהקערה הקובעת את הביתיות ולא הוחזר לשם, וכך נוצר מצב שהסיכויים לארח את המפגש לא היו שווים בין שתי הקבוצות שהוגרלו. כעת, על הפרק הגרלה חוזרת רק לגבי הקבוצות הביתיות, וללא המפגש של מכבי ת”א מול קריית אתא שכאמור הוגרל כשורה.

גביע המדינה בכדורסל (שחר גרוס)גביע המדינה בכדורסל (שחר גרוס)

באיגוד הכדורסל לא היו צריכים להתחכם עם ה-1-4 ו-5-8, אלא לעשות את ההגרלה בשיטה הישנה והטובה, כפי שעושים עד היום בכדורגל – כשהקבוצה הראשונה שיוצאת היא הקבוצה הביתית והשנייה היא קבוצת החוץ.

מהפועל ירושלים נמסר: “בהגרלת רבע גמר גביע המדינה שנערכה היום נפל פגם מהותי, אשר הוביל לכך שהגרלת הביתיות בוצעה באופן שאינו שוויוני. בעקבות זאת פנתה הפועל ‘מידטאון’ ירושלים לאיגוד הכדורסל בדרישה לקיים בהקדם האפשרי הגרלה חוזרת של הביתיות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */