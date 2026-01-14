בדרך להגרלה חוזרת? בלגן גדול בגביע בכדורסל

בלגן סביב הגרלת גביע המדינה בכדורסל. לאחר שההגרלה הושלמה היום (רביעי) וקיבלנו את תמונת המצב של רבע גמר המפעל, התגלתה פארסה גדולה. בהגרלה היו שלושה קערות: אחת שמכילה את הקבוצות מהרביעייה הראשונה, אחת עם הרביעייה השנייה ועוד קערה בה היו שמונה כדורים שמכילים בתוכם “מקומות 1-4” ו-”מקומות 5-8”, על מנת שיוכלו לקבוע מי הקבוצה הביתית.

תחילה הוגרל המפגש בין קריית אתא למכבי ת”א, והכל היה כשורה כשבקערה שהגרילה את הביתיות היו 8 כדורים. אך לאחר שהוגרל הכדור בו היה פתק של “מקומות 5-8” שנתן את הביתיות לקריית אתא, הכדור לא הוחזר לקערה כך שנוצר מצב שבו יש יותר כדורים למקומות 1-4 מאשר ל-5-8.

באיגוד הכדורסל לא שמו לב לכך, והמשיכו את ההגרלה כרגיל כשבכל מפגש הוצא עוד כדור מהקערה הקובעת את הביתיות ולא הוחזר לשם, וכך נוצר מצב שהסיכויים לארח את המפגש לא היו שווים בין שתי הקבוצות שהוגרלו. כעת, על הפרק הגרלה חוזרת רק לגבי הקבוצות הביתיות, וללא המפגש של מכבי ת”א מול קריית אתא שכאמור הוגרל כשורה.

גביע המדינה בכדורסל (שחר גרוס)

באיגוד הכדורסל לא היו צריכים להתחכם עם ה-1-4 ו-5-8, אלא לעשות את ההגרלה בשיטה הישנה והטובה, כפי שעושים עד היום בכדורגל – כשהקבוצה הראשונה שיוצאת היא הקבוצה הביתית והשנייה היא קבוצת החוץ.

מהפועל ירושלים נמסר: “בהגרלת רבע גמר גביע המדינה שנערכה היום נפל פגם מהותי, אשר הוביל לכך שהגרלת הביתיות בוצעה באופן שאינו שוויוני. בעקבות זאת פנתה הפועל ‘מידטאון’ ירושלים לאיגוד הכדורסל בדרישה לקיים בהקדם האפשרי הגרלה חוזרת של הביתיות”.