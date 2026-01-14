עילאי חג'ג' עשוי לעבור בהשאלה למ.ס אשדוד

אחרי ההחתמה של אפמאמגאסונד גונסאלס אתמול (שלישי), בית”ר ירושלים ממשיכה להיות פעילה בחלון ההעברות של ינואר, וכעת ל-ONE נודע כי צפויה תנועה בכיוון השני, כששחקן הכנף של הקבוצה מהבירה, עילאי חג’ג’, עשוי לעבור בהשאלה עד תום העונה למ.ס אשדוד.

חג'ג', שלא הצליח עד כה להתאקלם מקצועית בבית"ר ירושלים רוצה לקבל דקות משחק. בסביבתו של השחקן כבר השלימו עם העובדה שהוא יעזוב את בית"ר בינואר בכדי לשחק, וזה גם האינטרס של הקבוצה.

בקבוצה מהבירה מספרים כי מלבד אשדוד יש עוד קבוצות שמגלות עניין בשחקן, אך הכיוון שהוא שהקבוצה מעיר הנמל תהיה זו שתקלוט אותו ופנייה לבית"ר כבר נעשתה בימים האחרונים.

בנוסף, בבית"ר ירושלים צפויים לאפשר לאביאל זרגרי למצוא קבוצה חדשה בחלון ההעברות של ינואר. גם אילסון טבארש צפוי לעזוב לאחר שהתקבלה החלטה במועדון להתחזק בעוד שחקן התקפה זר.