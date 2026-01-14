לא רק ברצלונה וריאל: אפשר גם בלי כוכבים בפנטזי

הליגה הספרדית נמשכה בצל טורניר הסופר קאפ, שגרם להיעדרותן של ברצלונה, ריאל מדריד, אתלטיקו מדריד ואתלטיק בילבאו מהמחזור ה-19, אותן הארבע שיחקו מוקדם יותר. בהיעדר הגדולות ומבלי שהיה אפשר לבחור את שחקניהן, זה הזמן לראות מי המנג’ר שבנה את הנבחרת הכי טובה בספרד שלא כוללת שחקנים מהאלופה וסגניתה וכן מהקבוצות של דייגו סימאונה וארנסטו ואלוורדה.

את הדירוג הכללי מוליך פסי החקלאי עם 1,775 נקודות, והוא במקום הראשון אחרי חצי עונה בדיוק. הוא גם המנג’ר שצבר הכי הרבה נקודות במחזור, 113, שתיים יותר מהמקום השני. זו הנבחרת המנצחת שבנה: יונוץ ראדו, ארנאו מרטינס, חאבי גלאן, יון מיקל ארמבורו, קרלוס רומרו, פבלו פורנאלס, ויקטור ציגנקוב, אלברטו מוליירו, איסי פלאסון, אדו אקספוסיטו וז’ורז’ מיקאוטדזה (קפטן).

הבחירה במיקאוטדזה כקפטן הייתה חכמה, שכן הוא כבש והוסיף 3 דריבלים ו-2 מסירות מפתח בדרך ל-9 נקודות (18 עם ההכפלה של הקפטן). עם זאת, אלברטו מוליירו בלט עם שער ובישול והתכבד בלא פחות מ-15 נקודות בניצחון 1:3 של ויאריאל על אלאבס.

אלברטו מוליירו בועט (IMAGO)

אלכס מורנו מג’ירונה שבישל והוסיף מסירת מפתח, 2 דריבלים, 3 תיקולים ו-8 הרחקות כדור סיים גם הוא עם 15 נקודות ב-0:1 של ג’ירונה על אוססונה. בריאל סוסיאדד שגברה 1:2 על חטאפה בלטו יון מיקל ארמבורו וטאקה קובו עם 11 נקודות כל אחד.

בראיו וייקאנו איסי פלאסון ואלברו גארסיה סיימו עם 11 ו-10 נקודות בהתאמה. במפגש בין אספניול ללבאנטה (1:1) קרלוס רומרו המשיך בעונה הנפלאה שלו עם שער, 5 תיקולים, 2 חטיפות ו-3 הרחקות בדרך ל-12 נקודות ובצד השני אדריאן דה לה פואנטה סיים עם 10 נקודות. סלטה ויגו נהנתה מ-14 נקודות של אקס ברצלונה מרקוס אלונסו שכבש את שער הניצחון ב-0:1 על סביליה.

בקושי: סלטה ויגו מוציאה ניצחון מסביליה

כל אלו הוכיחו שגם בלי השחקנים של הגדולות, מי שמתמצה מספיק יכול לבנות נבחרות מצוינות שמביאות המון נקודות בפנטזי. לשם השוואה, במחזור ה-19 ההרכבים הטובים ביותר הביאו 113, 111, 110 ו-109 נקודות, בזמן שבמחזור הקודם עם השחקנים של ברצלונה, ריאל ואתלטיקו מדריד זמינים לבחירה, הנבחרת שזכתה וכללה שחקנים מהגדולות, הביאה רק 100 נקודות.