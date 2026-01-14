יום רביעי, 14.01.2026 שעה 15:21
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2030-2419סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

פליק: בטוח שבקרוב אלונסו ימצא פרויקט נהדר

מאמן בארסה לפני סנטאנדר בגביע מחר ב-22:00: "העבודה כמאמן מורכבת, המועדון והסגל צריכים להאמין בך. קאנסלו עשוי לקבל דקות". ומה אמר על ארבלואה?

האנזי פליק (IMAGO)
האנזי פליק (IMAGO)

לקראת המשחק מחר (חמישי, 22:00) בשמינית גמר גביע המלך, האנזי פליק התייחס במסיבת העיתונאים למספר נושאים מרכזיים סביב ברצלונה. מאמן הקבוצה הבהיר כי צפויה רוטציה בסגל בעקבות עומס ועייפות אצל חלק מהשחקנים. פליק התייחס גם לעזיבתו של צ'אבי אלונסו את ריאל מדריד.

איך אתה ניגש למשחק מול ראסינג סנטאנדר?
"הם קבוצה צעירה שמשחקת כדורגל טוב מאוד, מאוד אמיצה. זה הגביע ואנחנו חייבים להיות מוכנים מהדקה הראשונה".

מה דעתך על ז’ואאו קאנסלו?
"אנחנו צריכים להחליט מתי הוא נכנס. אנחנו מסודרים בעמדת הבלמים עם קוברסי, ג'רארד מרטין או אריק גארסיה. קאנסלו יכול לשחק בכמה עמדות, והוא פנטסטי בהקשר הזה. יש לו איכות התקפית, וזה משהו שאנחנו גם צריכים".

זז'ואאו קאנסלו (IMAGO)

מה דעתך על צ'אבי אלונסו, שפוטר אחרי הקלאסיקו?
"זה הכדורגל וזה לא ענייני. יש לי מערכת יחסים טובה מאוד עם צ'אבי אלונסו, הוא מאמן מצוין. אני מאחל לו כל טוב בפרויקט הגדול הבא שלו ובטוח שימצא אחד".

כמה חשוב לך האמון של לאפורטה ודקו?
"אתה אף פעם לא יודע מה יקרה, זה כדורגל וככה זה במועדונים גדולים. כאן אנחנו כולנו ביחד, כמו משפחה. לא רק עם השחקנים אלא גם עם ההנהלה. יש כאן משהו מיוחד. אני שמח להיות כאן".

האם זה לא הוגן שקל כל כך לפטר מאמן?
"זה חלק מהכדורגל. המועדון צריך להאמין בך, וגם הקבוצה. מי שמקבל את ההחלטות צריך להאמין בך. אבל זה לא המקום שלי, אני לא רוצה לדבר על זה, כי העבודה של מאמן מאוד מורכבת ויש לנו הרבה אחריות".

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)

האם קאנסלו כשיר להיכלל בסגל?
"אני חושב שהוא מוכן לשחק כמה דקות".

מה דעתך על הסטטיסטיקה הטובה שלך מול ריאל מדריד.
"אני מאוד שמח כאן, אנחנו יודעים איזו אחריות מגיעה עם אימון הקבוצה הזאת. הסופר קאפ זה רק התואר הראשון, אנחנו צריכים להתמקד בזה הבא. ריאל מדריד נמצאת כרגע במקום השני בליגה, ואנחנו חייבים להמשיך".

מה אתה חושב על אלברו ארבלואה?
”הוא התמודד מולי פעם כשהיה שחקן וכשאני הייתי מאמן”.

