"ארבלואה לא יכול לצחצח לאלונסו את הנעליים"

המינוי של אלברו ארבלואה למאמן ריאל מדריד מייצר שלל תגובות, ולא כולן חיוביות. כך למשל, אוסקר גארסיה, שחקן עבר של ברצלונה ובעבר גם מאמן מכבי תל אביב, לא היסס למתוח ביקורת חריפה על המאמן החדש של ריאל מדריד.

"הוא רוצה להיות כמו מוריניו, והסיבה היחידה שהוא עכשיו מאמן ריאל מדריד היא כי הוא כל הזמן מדבר על מוריניו", אמר שחקן העבר ברדיו קטלוניה, בהתייחסו לסיבות שבגללן ארבלואה עומד כעת בראש הספינה הלבנה. גארסיה, שמאז פרישתו אימן בין היתר את מכבי תל אביב, ברייטון, ווטפורד, זלצבורג, סנט אטיין, אולימפיאקוס וסלטה ויגו, מתח ביקורת גם על יכולותיו המקצועיות של המאמן: "טקטית, ממה שראיתי ממנו בקאסטייה, הוא אפילו לא יכול לצחצח לצ'אבי אלונסו את הנעליים".

לדבריו, המפתח נמצא אצל השחקנים: "הוא יתאחד מחדש עם שחקנים שלא הסתדרו עם צ'אבי אלונסו. הנשיא, גם אם הוא לצידו, נראה מי באמת מושך בחוטים. עבור הנשיא, מי חשוב יותר, ויניסיוס או ארבלואה? הוא יודע איך הקהל רוצה לראות את הקבוצה משחקת, אבל הוא יצטרך להיות מאוד טוב כדי להפוך את המצב".

אלברו ארבלואה (IMAGO)

בתוך כך, הסגל הראשון של אלברו ארבלואה כמאמן ריאל מדריד הגיע עם הפתעה. למרות שמדובר במשחק גביע המלך שבו הקבוצה שואפת לשרוד במפעל, המאמן השאיר בבית ארבעה שחקני מפתח, זאת למרות מכת הפציעות שמלווה את הסגל הבכיר. אורליאן טשואמני, אלברו קאררס, ג'וד בלינגהאם וטיבו קורטואה כולם נותרו מחוץ לסגל. “מדובר בהחלטה אמיצה של המאמן החדש, שמעידה על ביטחון עצמי גבוה ואמונה בלתי מתפשרת במחלקת הנוער”, נכתב בספרד.

לקראת משחק שמינית הגמר מול אלבסטה זימן המאמן את שחקני האקדמיה חואן מרטינס, דויד חימנס, מנואל אנחל, פאלסיוס וססטרו, שכבר נכחו באימון הראשון. פראן גונסאלס ומסטרה, גם הם תוצרי מחלקת הנוער, מצטרפים לאנדריי לונין בעמדת השוער, אך נוכחותם בסגל הפכה לשגרתית העונה.

ארבלואה נאלץ להסתדר גם ללא קיליאן אמבפה, רודריגו, אנטוניו רודיגר, אדר מיליטאו, טרנט אלכסנדר ארנולד ופרלאן מנדי בשל פציעות, והוא מקווה להחזירם בהדרגה לאימונים במהלך החודש וחצי הקרובים. אמבפה, רודיגר ורודריגו אמורים להיות הראשונים שיחזרו ויעמדו לרשות המאמן החדש.