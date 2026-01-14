המפכ"ל מודה: ה"מודיעין" על אוהדי מכבי - AI

סערה בבריטניה: מפקד משטרת מחוז ווסט מידלנדס, קרייג גילדפורד, הודה היום (רביעי) כי מידע מודיעיני כוזב – שכלל משחק פיקטיבי בין מכבי תל אביב לווסטהאם – נוצר באמצעות בינה מלאכותית, והתנצל בפני חברי הפרלמנט על כך שמסר להם מידע שגוי.

כזכור, מדובר בסאגה סביב המשחק בין מכבי ת"א לאסטון וילה, אליו נאסר על הקהל הצהוב להגיע. הגילויים החדשים הגיעו בעקבות מכתב רשמי שנשלח לוועדת הפנים של הפרלמנט ובו הודה גילדפורד כי השגיאה נבעה משימוש בכלי Microsoft Copilot, שהוא בעצם כלי AI, בניגוד לגרסה שמסר בעבר, אז טען כי מדובר ב”אדם אחד שביצע חיפוש בגוגל”. לדבריו, הוא האמין בכנות להסבר שקיבל ולא הייתה לו כל כוונה להטעות את חברי הוועדה. “אני מבקש להביע התנצלות עמוקה על הטעות”, כתב.

המידע השגוי היה חלק מ"חומר מודיעיני" שהוצג לוועדת הבטיחות העירונית (SAG), בראשות המשטרה ומועצת העיר בירמינגהאם, אשר קיבלה את ההחלטה לאסור על כניסת אוהדי מכבי תל אביב למשחק. ההחלטה הוסברה בטענה שמדובר במשחק “בסיכון גבוה”, בין היתר על סמך אירועים קודמים שיוחסו לאוהדי מכבי ת”א - כולל אותו משחק מול ווסטהאם שלא התקיים מעולם.

ההתפתחות האחרונה עוררה ביקורת חריפה. היועץ הממשלתי העצמאי למאבק באנטישמיות, לורד מאן, הגיב בזעם ואמר: “מה לעזאזל הם עשו כשנתנו לבינה מלאכותית לייצר חוסר אמת כדי לחזק את הטיעון שלהם?”. לדבריו, מדובר במקרה “חריג וחמור”, והוא אף קרא להכניס את משטרת ווסט מידלנדס לפיקוח מיוחד. “מצבו של המפכ”ל אינו בר-קיימא, אבל הבעיה עמוקה ממנו – הוא כיסה על טעויות של דרגים נמוכים יותר”, הוסיף.

אוהדי מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)

הפרשה כולה נמצאת במוקד בדיקה של מפקח משטרתי מטעם הממשלה, והשרה לביטחון הפנים, שבאנה מחמוד, צפויה למסור הצהרה לפרלמנט בעקבות ממצאי הדו"ח. הביקורת הציבורית והפוליטית סביב ההחלטה הייתה חריפה כבר מלכתחילה, כאשר גם ראש הממשלה ופוליטיקאים נוספים רמזו כי ייתכן שמדובר בהחלטה בעלת ניחוח אנטישמי.

המשטרה הסתמכה גם על טענות לאירועי אלימות ושנאה במשחק בין אייאקס למכבי תל אביב בליגה האירופית ב-2024, אך מכתב שהגיע בהמשך מהמשטרה ההולנדית סתר חלק מהטענות הללו. למרות זאת, גילדפורד טען בעבר כי הוא עומד מאחורי דיוק המידע - עד להודאה הנוכחית, שחושפת כי חלק ממנו כלל לא היה מבוסס על אירועים אמיתיים.

כעת, עם ההודאה בשימוש בבינה מלאכותית ליצירת מידע כוזב, הלחץ על משטרת ווסט מידלנדס הולך וגובר, והפרשה ממשיכה לעורר הדים פוליטיים וציבוריים - גם בבריטניה וגם מחוצה לה. וכל זה מגיע אחרי שרק אתמול דווח כי פלסטינים רצו לעקוב אחרי שחקני מכבי ת"א באנגליה.