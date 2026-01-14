יום רביעי, 14.01.2026 שעה 13:42
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

המפכ"ל מודה: ה"מודיעין" על אוהדי מכבי - AI

מביש: מפקד משטרת ווסט מידלנדס סיפר כי המידע על המשחק הפיקטיבי בין הצהובים לווסטהאם נוצר ב-AI. היועץ הממשלתי למאבק באנטישמיות: "חריג וחמור"

|
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

סערה בבריטניה: מפקד משטרת מחוז ווסט מידלנדס, קרייג גילדפורד, הודה היום (רביעי) כי מידע מודיעיני כוזב – שכלל משחק פיקטיבי בין מכבי תל אביב לווסטהאם – נוצר באמצעות בינה מלאכותית, והתנצל בפני חברי הפרלמנט על כך שמסר להם מידע שגוי.

כזכור, מדובר בסאגה סביב המשחק בין מכבי ת"א לאסטון וילה, אליו נאסר על הקהל הצהוב להגיע. הגילויים החדשים הגיעו בעקבות מכתב רשמי שנשלח לוועדת הפנים של הפרלמנט ובו הודה גילדפורד כי השגיאה נבעה משימוש בכלי Microsoft Copilot, שהוא בעצם כלי AI, בניגוד לגרסה שמסר בעבר, אז טען כי מדובר ב”אדם אחד שביצע חיפוש בגוגל”. לדבריו, הוא האמין בכנות להסבר שקיבל ולא הייתה לו כל כוונה להטעות את חברי הוועדה. “אני מבקש להביע התנצלות עמוקה על הטעות”, כתב.

המידע השגוי היה חלק מ"חומר מודיעיני" שהוצג לוועדת הבטיחות העירונית (SAG), בראשות המשטרה ומועצת העיר בירמינגהאם, אשר קיבלה את ההחלטה לאסור על כניסת אוהדי מכבי תל אביב למשחק. ההחלטה הוסברה בטענה שמדובר במשחק “בסיכון גבוה”, בין היתר על סמך אירועים קודמים שיוחסו לאוהדי מכבי ת”א - כולל אותו משחק מול ווסטהאם שלא התקיים מעולם.

ההתפתחות האחרונה עוררה ביקורת חריפה. היועץ הממשלתי העצמאי למאבק באנטישמיות, לורד מאן, הגיב בזעם ואמר: “מה לעזאזל הם עשו כשנתנו לבינה מלאכותית לייצר חוסר אמת כדי לחזק את הטיעון שלהם?”. לדבריו, מדובר במקרה “חריג וחמור”, והוא אף קרא להכניס את משטרת ווסט מידלנדס לפיקוח מיוחד. “מצבו של המפכ”ל אינו בר-קיימא, אבל הבעיה עמוקה ממנו – הוא כיסה על טעויות של דרגים נמוכים יותר”, הוסיף.

אוהדי מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)אוהדי מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)

הפרשה כולה נמצאת במוקד בדיקה של מפקח משטרתי מטעם הממשלה, והשרה לביטחון הפנים, שבאנה מחמוד, צפויה למסור הצהרה לפרלמנט בעקבות ממצאי הדו"ח. הביקורת הציבורית והפוליטית סביב ההחלטה הייתה חריפה כבר מלכתחילה, כאשר גם ראש הממשלה ופוליטיקאים נוספים רמזו כי ייתכן שמדובר בהחלטה בעלת ניחוח אנטישמי.

המשטרה הסתמכה גם על טענות לאירועי אלימות ושנאה במשחק בין אייאקס למכבי תל אביב בליגה האירופית ב-2024, אך מכתב שהגיע בהמשך מהמשטרה ההולנדית סתר חלק מהטענות הללו. למרות זאת, גילדפורד טען בעבר כי הוא עומד מאחורי דיוק המידע - עד להודאה הנוכחית, שחושפת כי חלק ממנו כלל לא היה מבוסס על אירועים אמיתיים.

כעת, עם ההודאה בשימוש בבינה מלאכותית ליצירת מידע כוזב, הלחץ על משטרת ווסט מידלנדס הולך וגובר, והפרשה ממשיכה לעורר הדים פוליטיים וציבוריים - גם בבריטניה וגם מחוצה לה. וכל זה מגיע אחרי שרק אתמול דווח כי פלסטינים רצו לעקוב אחרי שחקני מכבי ת"א באנגליה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */