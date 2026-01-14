"ברגע שאותו אוהד ירק עליי, נכנסתי למגננה"

אם לא די בשבוע הסוער של מכבי נתניה, שהחל עם פיטוריו של יוסי אבוקסיס, אמש הגיעה דרמה נוספת ולא בדיוק חיובית, כשהיהלומים הודחו מגביע המדינה אחרי הפסד ביתי מביך 2:0 למכבי יפו. בנוסף, על הבלם איתי בן שבת נזרקו כוסות ויש טענות שגם ניתנה לו סטירה, היום (רביעי) השחקן פנה לאוהדים באינסטגרם.

“אוהדי נתניה היקרים, חשוב לי להגיד שההפסד אתמול שורף לכולנו מבפנים וכולנו לקחנו את זה קשה”, פתח בן שבת והמשיך: “לגבי התקרית בסוף המשחק – הדבר היחיד שרציתי היה לבקש סליחה מכם על איך שנראינו.

הסטורי של איתי בן שבת (אינסטגרם)

“ברגע שאותו אוהד ירק עלי וניסה להרים עליי יד, נכנסתי למגננה בעיקר בגלל שאני יודע שזה לא מייצג את הרוח של האוהדים. אתם הלב של הקבוצה הזאת, בטוב וברע אני מעריך אתכם על זה. ביחד נשים הכל מאחור ונחזור לנצח”.