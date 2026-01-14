יום רביעי, 14.01.2026 שעה 13:38
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"ברגע שאותו אוהד ירק עליי, נכנסתי למגננה"

אחרי ההפסד של מכבי נתניה ליפו בגביע, אירעה תקרית בין הקהל לבן שבת, כאשר כעת הבלם הוציא הודעה: "רציתי רק לבקש סליחה, ביחד נשים הכל מאחור"

|
איתי בן שבת, דור פרץ מאחוריו (רדאד ג'בארה)
איתי בן שבת, דור פרץ מאחוריו (רדאד ג'בארה)

אם לא די בשבוע הסוער של מכבי נתניה, שהחל עם פיטוריו של יוסי אבוקסיס, אמש הגיעה דרמה נוספת ולא בדיוק חיובית, כשהיהלומים הודחו מגביע המדינה אחרי הפסד ביתי מביך 2:0 למכבי יפו. בנוסף, על הבלם איתי בן שבת נזרקו כוסות ויש טענות שגם ניתנה לו סטירה, היום (רביעי) השחקן פנה לאוהדים באינסטגרם.

“אוהדי נתניה היקרים, חשוב לי להגיד שההפסד אתמול שורף לכולנו מבפנים וכולנו לקחנו את זה קשה”, פתח בן שבת והמשיך: “לגבי התקרית בסוף המשחק – הדבר היחיד שרציתי היה לבקש סליחה מכם על איך שנראינו.

הסטורי של איתי בן שבת (אינסטגרם)הסטורי של איתי בן שבת (אינסטגרם)

“ברגע שאותו אוהד ירק עלי וניסה להרים עליי יד, נכנסתי למגננה בעיקר בגלל שאני יודע שזה לא מייצג את הרוח של האוהדים. אתם הלב של הקבוצה הזאת, בטוב וברע אני מעריך אתכם על זה. ביחד נשים הכל מאחור ונחזור לנצח”.

