יום רביעי, 14.01.2026 שעה 15:30
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

"ידענו שמכבי נתניה לחוצה, הפערים הצטמצמו"

מאמן יפו, ברוך, דיבר אחרי העלייה לרבע גמר הגביע: "דיברנו על זה וראינו את זה, היינו במצב מצוין". וגם: הקריירה ואיזו קבוצה הוא מעדיף לפגוש?

מכבי יפו רשמה את ההפתעה הכי גדולה עד כה בשמינית גמר גביע המדינה, כשניצחה 0:2 את מכבי נתניה בחוץ והדיחה אותה מהמפעל. על זאת הגיעה לאחר שגם בסיבוב הקודם היפואים הפתיעו קבוצה מליגת העל, כשגברו בתוצאה דומה על בני סכנין. מאמן הקבוצה, איציק ברוך, דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

תגיד מה יהיה? מכבי יפו זאת קבוצה משוגעת, פעם משחקים טובים ופעם לא טובים.
”צודק לגמרי, מרצף של הפסדים בליגה פתאום מנצחים את סכנין ואז מפסידים להפועל ר”ג. אנחנו עושים את הכל כדי לייצב את המצב ואנחנו צריכים להתעורר ומהר, כי התחתית רותחת”.

אחרי מסבירים שקבוצה שנקודה מהקו האדום בלגיה הלאומית מנצחת את מכבי נתניה בצורה כל כך מרשימה?
”ידענו שהיא קבוצה לחוצה והפיטורים ביום לפני המשחק של יוסי לא הוסיפו שם לשקט. דיברנו על זה שאם נעבור את תחילת המשחק בצורה טובה הקהל של נתניה יעזור לנו להלחיץ את השחקנים, וראו את זה. למזלי גם אנחנו היינו במצב מצוין והפערים הצטמצמו”.

אתם שתי קבוצות מהליגה הלאומית שהעפילו לרבע הגמר, אז אתה מעדיף לקבל קבוצה מליגת העל שוב או מליגה לאומית?
”זה מאוד מפתה, אנחנו צעד מחצי הגמר. זה הישג מטורף לקבוצה בסדר גודל של מכבי יפו. מצד אחד הבעל בית רוצה לקבל קבוצה גדולה וכסף, אבל אנחנו רוצים את החלום. אם מחר נקבל בהגרלה קבוצה מהליגה הלאומית אז אנחנו 50% בחצי הגמר”.

מה קורה עם הקריירה שלך? לצד משחקים גדולים של הקבוצות שלך פתאום מגיעות תקופות לא טובות. משהו לא מסתדר לי, למה זה קורה?
”לכל קבוצה שהגעתי וקיבלתי את המטרה שלה עמדתי. שבאתי לכפר סבא לפני שנתיים הצלחתי להציל אותה ולהשאיר אותה בליגה. עונה שעברה עשינו עונה פסיכית של 71 נקודות בליגה הלאומית ואם לא הפועל ת”א והפועל פ”ת היינו עולים לליגת העל”.

ולא העריכו אותך.
”לא העריכו, בצורה אחרת. הביאו את דמאיו שרצה לקבוע לי ו-ויתרתי על משכורת של הרבה כסף כי רציתי ללכת עם העקרונות שלי”.

זה פגע בך זה שאתה לא מתקפל? בגלל זה אתה לא מאמן עדיין בליגת העל?
”אני מאמין שהמאמן הוא האוטוריטה המקצועית. אם יבוא המועדון שלי ויגיד לי שיש ילד בנוער שהוא כוכב כדורגל ואנחנו נמכור אותו עוד שנה, אז אני אדע להבין את הצרכים של המועדון. אבל זה לא קורה בדרך כלל, אמר לי פעם אחד הבעלים שהוא לא רוצה להיות רק זה שרושם את הצ’ק. להגיד שבגלל זה אני לא בליגת העל? אולי כן ואולי לא. אני אוהב כדורגל, גם אם יגידו לי שאין יותר כסף בכדורגל אני עדיין אאמן, כל החיים שלי זה כדורגל. אני אוהב לאמן לא משנה איפה, זה הכל בשבילי”.

מה יהיה היום בדרבי התל אביבי?
”יש לי הרגשה שזה ילך להארכה. אני חייב להגיד לכם משהו, שניים מהחברים היותר קרובים שלי בכדורגל זה עומר בוקסנבוים וגיא פרימור. בגלל שאנחנו חלק מהזכייה של הפועל רמת גן בגביע המדינה אז כולם מעלים פוסטים לאינסטגרם של הסינדרלה הניצחית. והשנה אני יכול להרוס להם את זה. הפועל רמת גן היחידה שזכתה בגביע מהליגה השנייה”.

