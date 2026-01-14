"אין ספק, יש התייחסות בררנית למשחקים שונים"

הדרבי התל אביבי הלוהט חוזר אלינו היום (רביעי, 20:30), כשעוד לפני שהשחקנים עלו לכר הדשא, כבר התחיל המאבק בין המשטרה לאוהדי שתי הקבוצות. יזהר שי, אוהד הפועל ת”א ושר המדע והטכנולוגיה לשעבר, עלה לדבר על הנושא בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

לחוץ, לחוץ מדי?

”לא יודע אם מדי, אבל יש אווירה של דרבי כבר מתחילת השבוע. המשפחה נערכת כדי להגיע למגרש כמו שצריך היום”.

איך אתה חושב שהדרבי יראה היום עבור הפועל ת”א?

”קודם כל החיסרון של אלטמן הוא מצער, הנוכחות שלו היא משמעותית. השחקנים האחרים חסרי ניסיון בדרבי, בטח מהסוג הזה, אבל הם מכירים את הקהל שעומד מאחוריהם ויודעים שהדרבי הוא מעל הכל. אני אופטימי ממה שהשחקנים יעשו”.

עמרי אלטמן (רדאד ג'בארה)

אפרופו הקהל, הדרבי יתקיים היום? זאת אומרת שהקהל לא יזרוק אבוקות לדשא?

”בדרבי הקודם נזרקו אבוקות במספרים שווים משני צידי המגרש, וגם במשחקים אחרים שנזרקו המשחק לא הופסק. אם יהיו הפרות היום אני מצפה מהמשטרה לא להעניש 30,000 איש”.

האם הקהל יחשוב יותר על מה שהוא עושה?

”אני לא יכול לדבר בשם הקהל, אבל אני בתור אוהד יודע שאני אתנהג כמו שצריך. המשטרה צריכה להבין שיש פה אירוע ספורטיבי ענק, וכמו שהיא לא תעצור את התנועה בכל איילון אם מכונית מסוימת תשתולל שם היא לא יכולה להפסיק משחק על דברים כמו בדרבי הקודם. אם חלילה יהיו אירועים שנראים למשטרה כמו אירועים שמפרים את הסדר, משטרת ישראל צריכה לטפל באירוע עצמו ולא להעניש את קהל האוהדים. בחייכם, תתנהגו בבגרות וכמו שלא סגרתם משחקים אחרים, גם אם חלילה יזרקו אבוקות לכר הדשא, תכילו את האירוע, תעשו מה שצריך כדי לשמור על הסדר הציבורי ואם יש אנשים שעוברים על החוק תטפלו בהם. אל תחזרו על השערורייה שהייתה בדרבי הקודם, שלא לדבר על מה שהיה מחוץ למגרש. במקרה פגשתי בן אדם שהבן שלו נדרס על ידי שוטרים בדרבי הקודם. זה מישהו שלא עשה כלום ועד היום הוא בטראומה מהאירוע”.

שוטרים על כר הדשא בבלומפילד (ראובן שוורץ)

בנושא הזה, פרסמתי ש-51% מכלל הקנסות בארץ הם באצטדיון בלומפילד, ובאצטדיון טדי יש הרבה פחות. זאת אכיפה בררנית אתה חושב? וגם רוב הקנסות זה על אוהדים שלא יכולים לבוא למגרש אבל מגיעים בכל זאת, אלה הנתונים. מה אתה חשוב על כך?

”האמת היא שאני מעריך מאוד את משטרת ישראל ואת השוטרים והשוטרות שלחמו בגבורה ועזרו להציל את ישראל ב-7 באוקטובר. אחרי שאמרתי את זה, אין ספק שיש התייחסות בררנית למשחקים שונים. הייתי בטדי לפני שבועיים במשחק של הפועל, אני לא מדבר על כרזות גזעניות שמשטרת ישראל לא מטפלת. היינו מאות אוהדים שנאלצו ללכת בגשם בגלל סידורים לא ראויים מחוץ לאצטדיון, נזרקו עלינו חפצים וקיללו אותנו”.

“אם המצב יהיה הפוך היום אתה תראה עשרות אוהדי הפועל נדרסים על ידי המשטרה. אני לא רואה שיהיה מסדר כזה מביש כמו מה שהיה בירושלים. אני לא חושב שאפילו משטרת ישראל יכולה לטעון שהקהל של הפועל מתפרע יותר מקהלים אחרים. בתי משפט ברחבי העולם אמרו שבאירועים מהסוג הזה מי שאומר דברים כאלה על שוטרים הוא לא עובר על החוק, יש דברים שאפשר להכיל. יש הרבה כבוד למשטרת ישראל, היא יכולה לאפשר את המשחק היום שיהיה ספורטיבי, זו לא מלחמה. תרשמו לעצמכם: בלומפילד הוא לא זירת מלחמה, תנו לנו ליהנות”.

יזהר שי (אלעד מלכה)

תוצאה להערב?

”תהיה הארכה, על זה אני מוכן להמר”.