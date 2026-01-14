בתקציב 2026 הוקצה סכום ייעודי להחלפת הדשא

שלושה מועדוני בוגרים, לצד לא מעט מחלקות נוער משחקים בכר הדשא הסינתטי ברחוב שדרות הנשיא וייצמן 21 באשדוד, הלא הוא "הסינתטיקו", כך מכנים אותו מבית ומחוצה לו. בין היתר, משחקות בו מכבי עירוני אשדוד, הפועל אשדוד, סיטי אשדוד ומחלקת הנוער של מ.ס אשדוד (נערים א' ומטה).

משטח הדשא הסינתטי, איך לומר זאת בעדינות, לא מי יודע מה. הרבה תלונות בשנים האחרונות בדבר מצבו, שבקיץ מקרין חום אימים ויכול לגרום לחבלות וכוויות קשות, עד כדי כך. מעבר לכך, לא מעט תיקונים נעשו במרוצת השנים והבליטות מכך לא רק שנראות לעין, יכולות בהחלט לפגוע בשחקן ולהביא להשבתתו, עד כדי כך, לתקופת זמן.

לפני כשבע וחצי שנים בעיריית אשדוד ובאגף הספורט בעיר התגאו במשטח דשא חדיש שנסלל במגרש הכדורגל ברחוב שדרות הנשיא וייצמן 21 בעיר הנמל, עוד לפני שבכלל היה קירוי ליציע המאכלס את קהל האוהדים, קירוי שרק לפני כשנתיים נבנה במיליוני שקלים ועשה את חיי הקהל המקומי וזה הבא מבחוץ קלים יותר.

קהל מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

ואז נשאלת השאלה, אם כבר הושקעו מיליוני שקלים בקירוי המגרש, ממש לאחרונה, מה עם כר הדשא הסינתטי הרעוע, שמלכתחילה לא נוח כמו דשא טבעי (שעלותו גבוהה יותר) שאין עוררין על כך? אז לעיריית אשדוד תשובה, נוכח שאילתה שהופנתה מצד ONE. כבר השנה, שנת 2026, העירייה צפויה להחליף את כר הדשא, בעלות של כ-1.5 מיליון שקלים.

התוכנית המקורית של עיריית אשדוד ואגף הספורט הייתה כי כר הדשא הנוכחי, הסינתטי, יישמר במצבו AS IS (מה שלא קרה בפועל) למשך כ-10 שנים, אלא שעלייתם של לא מעט שחקני כדורגל עליו, הובילה לשחיקה מהירה לאחר כשבע וחצי שנים, מה שגורם לה לפעול בנושא כבר עכשיו.

"העבודות צפויות להתבצע במהלך השנה", ציינו בעיריית אשדוד בפני ONE, אלא שהמשפט הזה בעייתי מאוד, הרי שעד תום עונת המשחקים הנוכחית, 2025/26, אי אפשר באמת לעלות על כר הדשא ולהחליפו בימים בודדים, הרי שלקבוצות הליגה לא יהיה מקום לשחק בו, אלא אם כן בעיריית אשדוד יציאו חלופה ראוייה (הי"א או מגרשי הדשא בסמוך לאצטדיון החדש שנבנה).

האצטדיון העירוני החדש באשדוד מבחוץ (רדאד ג'בארה)

באם לא, עיריית אשדוד תצטרך לפעול במלוא המרץ החל מחודש יוני ועד לתחילתו של חודש אוגוסט 2026 ולסיים את הפרויקט, הרי שבתקופת הזמן הזו כלל המועדונים בפגרה ובחופש כך שהעבודות על כר הדשא החדש לא ייפגעו באף מועדון ובאף שחקן כדורגל בפועל. ימים יגידו מתי יחלו העבודות, כשלעת עתה אלו הבטחות בלבד.

מעיריית אשדוד נמסר ל-ONE: "רשות הספורט העירונית השקיעה בתשתיות ובאיכות דשא סינטטי, אשר נועד להחזיק לתקופה של כ-10 שנים. בפועל, לאחר 7.5 שנים בלבד נוצר כבר צורך בהחלפתו, זאת עקב ריבוי האימונים והמשחקים שהובילו לשחיקה מואצת של הדשא. במסגרת תקציב 2026 הוקצה תקציב ייעודי להחלפת הדשא, והעבודות צפויות להתבצע במהלך השנה עלות ההחלפה כ-1.5 מיליון ש״ח".

בפניית ONE למנכ"ל רשות הספורט באשדוד, יורם אסרף, נתקלנו בסירוב להגיע לכר הדשא באחד מהימים על מנת לצלם את מצב הדשא הסינתטי הנוכחי ב"סינתטיקו". "תשתמשו בצילומים ממשחקים", ציין בפני ONE, אלא שבצילומי המשחקים מי שחשוב הוא השחקנים ולא כר הדשא. "אתם תהיו חשופים אם תגיעו לצלם את כר הדשא. הבאנו לכם תשובה בכתב", סיכם.