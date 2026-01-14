"לאזטיץ' טעה כשבנה את פרץ כמחליף של זהבי"

משחקי שמינית גמר גביע המדינה ממשיכים, ושחקן העבר ברוך דגו דיבר היום (רביעי) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE לקראת הדרבי המסקרן בין הפועל למכבי ת”א, העונה של הצהובים, ז’רקו לאזטיץ’, סתיו טוריאל, הסיכוי שיעבוד עם אחיו מסאי, ומי תהיה האלופה.

קודם כל, מה זה דרבי בשביל שחקן?

”אי אפשר לשאול שאלה כזאת מה זה דרבי, אני כשחקן לא הייתי ישן בלילה לפני. התרגשות שיא, רגע לפני משחק יוקרתי כזה, בטח שהקבוצות נפגשות בתווך של שבועיים. יהיה מטורך ומהנה לצופים”.

דעתך על המשחק שאנחנו מקבלים? שקול או לא שקול?

”עשור שהפועל ת”א לא מצליחה לנצח, אולי ההזדמנות שלה להוציא תוצאה היא בין שני המשחקים האלה”.

מה אתה מזהה במכבי ת”א שלא עובד בעיניך?

”בעיקר בחלק ההגנתי, הרבה בעיות בסגירות. בטח אם תיקח בחשבון את הפציעה של דור פרץ, לאזטיץ’ עשה טעות שהוא בנה אותו כמחליף של זהבי. אתה צריך להביא שני שחקנים במינימום שיחליפו את זהבי, שיביאו את המספרים שלו. אתה רואה שמכבי היום הרבה יותר פגיעה”.

לאזטיץ' ודור פרץ (Pedja Milosavljevic)

איפה אתה רואה יתרון מקצועי להפועל ת”א?

”בחלק ההתקפי, טוריאל יחזור הערב. יש את קרייב שהוא יהיה מאוד משמעותי להפועל ת”א, בטח במצבים נייחים. הרגשה שלי שהפועל תעשה את כל המאמצים או מרגישה מנטלית שיש הזדמנות לקחת ניצחון למכבי ת”א”.

אתה חושב שהעובדה שהתחלפו בקיץ הרבה שחקנים בשני הקבוצות תשפיע? בודדים מאוד חוו דרבי.

”בסוף כשאתה מגיע למכבי או הפועל ישר מתחילים לדבר ולהכין אותך לדרבי, וכמה הוא חשוב. מכבי ת”א עשתה שינויים דרסטיים, הרבה שינויים בהרכבים במשחקים האחרונים. גם הפועל עשתה המון שינויים והצליחה להוציא תיקו מהפועל חיפה. זה משחק מאוזן”.

אין פייבוריטית היום?

”עד לפני שנה היינו אומרים שמכבי פייבוריטית, היום אנחנו לא יכולים להגיד את זה. זה משחק שווה בשווה”.

סתיו טוריאל (רועי כפיר)

דעתך על לאזטיץ’ ומה שקורה איתו?

”מקרה לא פשוט. בצד האישי הוא חווה דברים שלא צריכים לקרות בכדורגל. מבחינה מקצועית הוא עשה כמה טעויות ורואים את זה במגרש, זו לא מכבי ת”א שאנחנו רגילים לראות”.

כמה אתה חטפת מאוהדי מכבי ת”א בעבר?

”נכון. אני לא רוצה להכליל את כולם כי יש אוהדים מדהימים, אבל בסוף מי שעושה את הרעש ואת הבעיות למועדון זה הקומץ. אז ההנהלה לא הצליחה להגן עליי והיום ההנהלה עושה את זה בצורה מדהימה. שתי תקופות שונות, הנהלה אחרת שמתמודדת בצורה יוצאת מן הכלל מול הקומץ שמנסה לפגוע”.

אם היית היום במכבי ת”א זה היה אחרת?

”כן, אחרת לגמרי, אבל זה עבר”.

ברוך דגו (איציק בלניצקי)

מה אתה עושה היום ברוך?

”אני במחלקת הנוער של גן יבנה, מנהל מקצועי. אני נהנה ומטפח שחקנים”.

אתה חושב שמגדלים נכון פה את השחקנים בכדורגל הישראלי?

”אני חושב שאנחנו בהתקדמות. אם המדינה הייתה משתתפת היינו עושים את זה עוד יותר טוב, יש הרבה עבודה”.

אתה לא רוצה לאמן עוד קבוצה?

”כרגע יותר מעניין אותי פיתוח שחקנים וניהול. אם אקבל את ההצעה של אימון בוגרים אין ספק שאלך על זה בכל הכוח. כרגע אני במקום שבאמת טוב לי שאני יכול להעביר את הניסיון שלי לדור הצעיר”.

מי תיקח אליפות?

”אני חושב שב”ש או בית”ר, ואני מהמר על בית”ר”.

ברוך דגו (מרטין גוטדאמק)

איך אתה רואה את מה שקורה עם אח שלך?

”זה חלק מהכדורגל, זה מה שקורה בקבלת החלטות שאתה מגיע למועדון מצוין שלא נותנים לך לבנות. הוא היה למעלה, עכשיו ירד למטה, אני סומך עליו שיעלה למעלה”.

אתה רואה אתכם עובדים ביחד באיזה מועדון?

”אין לדעת, הכל יכול להיות. אני תומך בו ומאחל לו את כל הטוב בעולם”.

מה התוצאה תהיה הערב?

”אני הולך על 90 דקות תיקו עם שערים ואז אלוהים גדול”.