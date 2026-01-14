מערכת ONE
אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)
את האליפות אייאקס כבר כנראה לא תקח השנה, כשהפער שלה מפ.ס.וו איינדהובן הראשונה עומד כבר על 16 נקודות. עם זאת, החבורה מאמסטרדם בכל זאת רוצה לזכות בתואר העונה, ולשם כך יש לה את הגביע, כשהיא מתארחת בשעה זו אצל אלקמאר במסגרת שלב שמינית הגמר בגביע ההולנדי.
המארת מגיעה להתמודדות מהמקום החמישי בטבלת הליגה ההולנדית, כשבמחזור האחרון היא השיגה ניצחון 0:1 דחוק על וולנדאם. גם אלקמאר לא תזכה באליפות העונה, אך היא בהחלט נאבקת על המקומות לאירופה, כשהיא במרחק 8 נקודות מפיינורד השנייה. על אקס מכבי ת”א שמשחק בקבוצה, ווסלי פטאצ’י, עוברת עונת בכורה סבירה, כשזכותו שני שערים ושני בישולים עד כה.
מנגד, אוסקר גלוך וחבריו חזרו מפגרת החורף עם ניצחון 2:3 בליגה על טלסטאר. זה היה נראה כאילו אייאקס בדרך לשלוש נקודות קלות אחרי שהוליכה כבר 0:3 בדקה ה-72, כולל שער אחד של הקשר הישראלי, כשהיא ביתרון מספרי. עם זאת, נראה שהכל הולך קשה השנה לחבורה של פרד גרים, והם ספגו שני שערים בדקות הסיום והשיגו את הניצחון בקושי רב.
שתי הקבוצות נפגשו השנה כבר במסגרת הליגה, כשאז יצאה אלקמאר מהיואן קרויף ארנה עם ידה על העליונה ושלוש נקודות, אחרי 0:2 גדול. מי שכבש את הגול הראשון במשחק היה אקס הצהובים ווסלי פטאצ’י, במה שהיה השער השני שלו במדי קבוצתו.
מחצית ראשונה
-
'45+1
- שער! אלקמאר עלתה ל-0:3: ממש על סף הירידה להפסקה, דה וויט מצא את קופמיינרס שמתוך הרחבה בעט נהדר לפינה ופנימה.
-
'43
- פטאצ׳י הגביה כדור לרחבה שעשה את דרכו לכיוון השער וכמעט נכנס, אך פספס במעט את המסגרת
-
'41
- הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של דולברג שנגח טוב למסגרת, אך אודורו הצליח להדוף
-
'33
- שער! אלקמאר עלתה ל-0:2: פארוט רץ נהדר, חדר אל הרחבה ושלח בעיטה חדה אל הפינה ולרשת בדרך לצמד גדול
-
'28
- גלוך בעט כדור נייח מכ-25 מטרים, אך פספס את המסגרת
-
'22
- קופמיינרס בעט מחוץ לרחבה, יארוש קלט
-
'20
- פארוט בעט מתוך הרחבה, אך פספס את המסגרת
-
'18
- כמעט שער לגלוך. הקשר הישראלי השתלט טוב על כדור, פינה לעצמו מצב בעיטה ושלח כדור חזק למסגרת, אך אודורו הדף
-
'17
- מטאו צ׳אבז גרסיה ספג כרטיס צהוב
-
'4
- מיקה חודטס ספג כרטיס צהוב
-
'2
- שער! אלקמאר עלתה ל-0:1: ערבובייה ברחבה ומספר בעיטת למסגרת הסתיימו כשהכדור מגיע אל פארוט, האחרון בעט מקרוב פנימה