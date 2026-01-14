יום רביעי, 14.01.2026 שעה 21:16
יום רביעי, 14/01/2026, 20:30אצטדיון בלומפילדגביע המדינה - שמינית גמר
מכבי ת"א
דקה 45
0 0
שופט: ספיר ברמן
הפועל ת"א
איציק כלפי | 14/01/2026 20:30
הרכבים וציונים
 
 
סתיו טוריאל רודף אחרי רוי רביבו (רועי כפיר)
סתיו טוריאל רודף אחרי רוי רביבו (רועי כפיר)

דרבי כבר בשמינית הגמר. הפועל תל אביב ומכבי תל אביב נפגשות בשעה זו בבלומפילד בגביע המדינה. לאחר שהדרבי ביניהן במסגרת הליגה פוצץ, כעת השתיים נאבקות על כרטיס לשלב שמונה האחרונות במפגש הראשון ביניהן העונה.

הקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ ניצחה בשלושה מחמשת משחקיה האחרונים ולא הפסידה בליגה מאז 7 בדצמבר מול הפועל ב”ש. במשחקיהם האחרונים הצהובים ניצחו 1:3 את הפועל ירושלים ו-0:1 את בני סכנין, כשהם מקווים לסמן כעת וי גם נגד היריבה העירונית.

מנגד, הקבוצה של אליניב ברדה ניצחה בשלושה מחמשת משחקיה האחרונים בכל הסגרות, כשבמחזור הליגה החולף סיימה ב-3:3 עם הפועל חיפה, ולמעמד שמינית גמר הגביע הגיעה בזכות 0:3 חלק על מ.ס אשדוד. כעת, חולמים האדומים לנצח לראשונה מזה 4,282 ימים בדרבי.

כזכור, הניצחון האחרון של הפועל על מכבי הגיע אי שם ב-26.14.2014, אז חגגה 1:3 בליגה. מאז עברו 28 משחקי דרבי, כולל הדרבי שפוצץ העונה, ללא ניצחון אדום. המפגש האחרון בין הצדדים (ששוחק) הסתיים ב-2:4 למכבי תל אביב. בגביע נפגשו הקבוצות בפעם האחרונה בגמר ב-2021 והצהובים חגגו ניצחון 1:2 דרמטי בהארכה.

מחצית ראשונה
  • '32
  • החמצה
  • סייד אבו פרחי ניסה בעיטה יומרנית מאיזור שבדרך כלל מרימים, הכדור הלך מעל המשקוף
רז שלמה עולה לנגיחה (רועי כפיר)רז שלמה עולה לנגיחה (רועי כפיר)
פרננד מאיימבו מול סייד אבו פרחי (רועי כפיר)פרננד מאיימבו מול סייד אבו פרחי (רועי כפיר)
  • '23
  • החמצה
  • מצב מסוכן ראשון למכבי תל אביב. הליו וארלה ניצל מסירה רעה בהגנה והשתחרר לבעיטה על קצה הרחבה, אך הכנף השמאלי שלח אותה למרכז השער, כשאסף צור היה במקום להדוף
  • '9
  • החמצה
  • איסוף סיסוקו איבד כדור ברשלנות, רוי קורין ניסה בעיטה מחוץ לרחבה, שפגעה בשחקן הגנה ויצאה החוצה
  • '3
  • החמצה
  • כבר אחרי שלוש דקות הפועל תל אביב קיבלה כדור חופשי ממצב טוב. סתיו טוריאל ניגש וסובב כדור מסוכן, שהלך לא רחוק בכלל מהמסגרת של אופק מליקה
האבוקות בצד של מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)האבוקות בצד של מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופטת ספיר ברמן הוציאה את הדרבי הגדול לדרך! מי תעלה לרבע הגמר?
התפאורה של קהל הפועל תל אביב (רועי כפיר)התפאורה של קהל הפועל תל אביב (רועי כפיר)
התפאורה של קהל מכבי תל אביב (רועי כפיר)התפאורה של קהל מכבי תל אביב (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב בחימום (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי תל אביב בחימום (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב באים לקהל בחימום (רועי כפיר)שחקני מכבי תל אביב באים לקהל בחימום (רועי כפיר)
שער 5 כבר מלא (רועי כפיר)שער 5 כבר מלא (רועי כפיר)
