יום רביעי, 14.01.2026 שעה 11:25
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
4317-4219אינטר1
4015-3019מילאן2
3917-3019נאפולי3
3916-3220יובנטוס4
3912-2420רומא5
3413-2719קומו6
3119-2520אטאלנטה7
2816-2120לאציו8
2720-2619בולוניה9
2632-2220אודינזה10
2327-2320ססואולו11
2332-2120טורינו12
2228-2020קרמונזה13
2122-1419פארמה14
1929-2220גנואה15
1930-2120קליארי16
1727-1319לצ'ה17
1431-2120פיורנטינה18
1331-1519ורונה19
1330-1520פיזה20

רשמית: מקסימיליאן איברהימוביץ' חתם באייאקס

בדרכו של זלאטן: החלוץ בן ה-19 מגיע לקבוצה שבה פרץ אביו, יחל אצל המילואים ועשוי לשתף פעולה עם אוסקר גלוך בהמשך: "רוצה לכתוב את הסיפור שלי"

|
מקסימיליאן איברהימוביץ' (האתר הרשמי של אייאקס)
מקסימיליאן איברהימוביץ' (האתר הרשמי של אייאקס)

אייאקס הודיעה הבוקר (רביעי) רשמית על החתמתו בהשאלה של מקסימיליאן איברהימוביץ’, בנו של זלאטן, שיגיע ממילאן עד תום העונה עם אופציית רכישה. החלוץ השבדי בן ה-19 מצטרף לאלופת הולנד לשעבר במטרה להמשיך את התפתחותו, כשבשלב הראשון הוא צפוי לשחק בעיקר בקבוצה עד גיל 23, אך לנוע באופן קבוע בין קבוצת המילואים לקבוצה הבוגרת, בה הוא ישתף פעולה עם אוסקר גלוך.

מקסימיליאן, יליד לונד שבשבדיה, עבר מהאקדמיה של האמרבי לאקדמיה של מילאן בשנת 2022, ובחצי השנה האחרונה שיחק בקבוצה הצעירה של מילאן. באייאקס הביעו שביעות רצון גדולה מהגעתו, כאשר המנהל המקצועי מריין באוקר שיבח אותו: “זהו חלוץ מוכשר עם חוש מצוין למיקום ברחבה, סיומת חזקה לשער, יכולת כדרור טובה ובעיקר מנטליות של ווינר וגישה מצוינת לאימונים. יש לו הרבה פוטנציאל ואנחנו מקווים שבהמשך יהפוך לחלק קבוע מההתקפה של הקבוצה הראשונה”.

כבר ביומו הראשון במועדון ערך איברהימוביץ’ הצעיר סיור מאחורי הקלעים ביוהאן קרויף ארנה, וההתלהבות ניכרה בו היטב. “אני אוהב את הפילוסופיה של אייאקס, את סגנון המשחק ההתקפי. זה מאוד מתאים לי”, אמר. “אני מרגיש טוב ומתרגש. אני אדם ושחקן בפני עצמי, ואני רוצה לכתוב את הסיפור שלי”.

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

השם איברהימוביץ’ כמובן מחזיר את אוהדי אייאקס 25 שנה אחורה, לתקופה שבה זלאטן עשה את צעדיו הגדולים הראשונים באירופה דווקא באמסטרדם. כעת, לאחר שני עשורים, שוב לובש שחקן בשם איברהימוביץ’ את החולצה האדומה-לבנה. עם זאת, מקסימיליאן מבהיר שאין בכוונתו לחיות בצלו של אביו: “נחמד שאבא שלי שיחק כאן, ואני שמח על ההזדמנות להתפתח באייאקס, אבל אני כאן כדי לעשות את הדבר שלי”.

לדבריו, זלאטן עצמו עודד את המעבר: “הוא אמר לי שאייאקס זה מועדון גדול, אמסטרדם עיר נהדרת, האוהדים טובים והליגה חזקה. רק דברים טובים. אני חושב שהוא שמח בשבילי”. ואז הוסיף בביטחון: “איברהימוביץ’ זה רק שם. אני מקסימיליאן. אנחנו מאוד שונים”.

החלוץ הצעיר סיכם במסר לאוהדים: “אני מהיר, אוהב לדרבל ולאהוב לתקוף. זו הזדמנות גדולה ואתגר גדול. אני אעבוד קשה מאוד כל יום, רוצה לנצח, להשתפר ולשמח את הקהל. אני חושב שהם ייהנו לראות אותי”.

