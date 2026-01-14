רשמית: מקסימיליאן איברהימוביץ' חתם באייאקס

אייאקס הודיעה הבוקר (רביעי) רשמית על החתמתו בהשאלה של מקסימיליאן איברהימוביץ’, בנו של זלאטן, שיגיע ממילאן עד תום העונה עם אופציית רכישה. החלוץ השבדי בן ה-19 מצטרף לאלופת הולנד לשעבר במטרה להמשיך את התפתחותו, כשבשלב הראשון הוא צפוי לשחק בעיקר בקבוצה עד גיל 23, אך לנוע באופן קבוע בין קבוצת המילואים לקבוצה הבוגרת, בה הוא ישתף פעולה עם אוסקר גלוך.

מקסימיליאן, יליד לונד שבשבדיה, עבר מהאקדמיה של האמרבי לאקדמיה של מילאן בשנת 2022, ובחצי השנה האחרונה שיחק בקבוצה הצעירה של מילאן. באייאקס הביעו שביעות רצון גדולה מהגעתו, כאשר המנהל המקצועי מריין באוקר שיבח אותו: “זהו חלוץ מוכשר עם חוש מצוין למיקום ברחבה, סיומת חזקה לשער, יכולת כדרור טובה ובעיקר מנטליות של ווינר וגישה מצוינת לאימונים. יש לו הרבה פוטנציאל ואנחנו מקווים שבהמשך יהפוך לחלק קבוע מההתקפה של הקבוצה הראשונה”.

כבר ביומו הראשון במועדון ערך איברהימוביץ’ הצעיר סיור מאחורי הקלעים ביוהאן קרויף ארנה, וההתלהבות ניכרה בו היטב. “אני אוהב את הפילוסופיה של אייאקס, את סגנון המשחק ההתקפי. זה מאוד מתאים לי”, אמר. “אני מרגיש טוב ומתרגש. אני אדם ושחקן בפני עצמי, ואני רוצה לכתוב את הסיפור שלי”.

אוסקר גלוך (IMAGO)

השם איברהימוביץ’ כמובן מחזיר את אוהדי אייאקס 25 שנה אחורה, לתקופה שבה זלאטן עשה את צעדיו הגדולים הראשונים באירופה דווקא באמסטרדם. כעת, לאחר שני עשורים, שוב לובש שחקן בשם איברהימוביץ’ את החולצה האדומה-לבנה. עם זאת, מקסימיליאן מבהיר שאין בכוונתו לחיות בצלו של אביו: “נחמד שאבא שלי שיחק כאן, ואני שמח על ההזדמנות להתפתח באייאקס, אבל אני כאן כדי לעשות את הדבר שלי”.

לדבריו, זלאטן עצמו עודד את המעבר: “הוא אמר לי שאייאקס זה מועדון גדול, אמסטרדם עיר נהדרת, האוהדים טובים והליגה חזקה. רק דברים טובים. אני חושב שהוא שמח בשבילי”. ואז הוסיף בביטחון: “איברהימוביץ’ זה רק שם. אני מקסימיליאן. אנחנו מאוד שונים”.

החלוץ הצעיר סיכם במסר לאוהדים: “אני מהיר, אוהב לדרבל ולאהוב לתקוף. זו הזדמנות גדולה ואתגר גדול. אני אעבוד קשה מאוד כל יום, רוצה לנצח, להשתפר ולשמח את הקהל. אני חושב שהם ייהנו לראות אותי”.