חיזוק בהתקפה: איתמר חזן עובר למכבי פתח תקווה

תוספות ושינויים בקבוצת נערים ב' של מכבי פתח תקווה, בשנתון 2010. הקבוצה קלטה אליה את שחקן ההתקפה, איתמר חזן, שיכול לשמש כחלוץ וכשחקן כנף, מי שהיה חלק מהובלת מהפועל חדרה אל הפלייאוף העליון בשנתון זה. חתם לעונה וחצי קדימה עם אופציה, זאת באמצעות נציגו, עומר שרון, בנוכחותו של אופיר לוזון, אחראי מחלקת הנוער.

חזן רשם העונה 20 הופעות במדי הפועל חדרה, עמה, כאמור, נכנס אל הפלייאוף העליון, על חשבון קבוצות כדוגמת בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע, בני יהודה ת"א, הפועל ניר רמת השרון, מ.ס אשדוד ואחרות. התכבד בארבעה שערים, כשבכל המשחקים בהם כבש – קבוצתו ניצחה, אם זה את הפועל פתח תקווה, מ.ס. אשדוד והפועל ניר רמת השרון.

באוקטובר 2019 החל לשחק כדורגל תחת המעטפת של ההתאחדות לכדורגל, אז חבר למחלקת הנוער בקרבת אזור מגוריו, מכבי עירוני כפר יונה. לאחר שלוש עונות רצופות, הגיע באוקטובר 2022 למ.ס. קדימה צורן, כשלאחר שנתיים התפתח והתקדם להפועל חדרה. בקבוצת נערים ג' של המועדון רשם 10 שערי ליגה, באחת העונות הנהדרות של השנתון.

מלבד חזן, עוד שבע השאלות, העברות וחזרה מהשאלה במכבי פתח תקווה. אייל אלמוג הועבר ממכבי כפר סבא למכבי פתח תקווה, תומר מרקוביץ הועבר לבית"ר ירושלים, רז אלקובי הושאל להפועל רעננה, ימאן אליוברה הועבר להפועל באר שבע, יונתן שרים חזר מהשאלה בהפועל רמת גן, רום שני הושאל להפועל כפר סבא ואופק מורצקי הועבר מנווה יוסף למכבי פתח תקווה.

את הפלייאוף העליון (מחזור 18) מכבי פתח תקווה תפתח במשחק בית, כאשר תארח ביום שבת (17/01) את הפועל פתח תקווה במגרש הסינתטי 'מכבי' השייך למכבי פתח תקווה, זאת בשעה 11:05. במשחק הקודם (מחזור 10), בין השתיים, משחק אותו אירחה גם אז מכבי פתח תקווה, הפועל רשמה ניצחון בדמות 1:2 משערים בדקות הסיום של עידו יהונתן ועבדאללה סרסור.