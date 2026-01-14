יום רביעי, 14.01.2026 שעה 11:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ב' על
לוח תוצאות

חיזוק בהתקפה: איתמר חזן עובר למכבי פתח תקווה

השחקן (שנתון 2010) שעזר לקבוצת נערים ב' של חדרה להגיע לפלייאוף העליון, יחבור לסגל של טל מציורו. ניסוי הכלים הראשון הצפוי: דרבי מול הפועל פ"ת

|
עומר שרון, איתמר חזן ואופיר לוזון (באדיבות המועדון)
עומר שרון, איתמר חזן ואופיר לוזון (באדיבות המועדון)

תוספות ושינויים בקבוצת נערים ב' של מכבי פתח תקווה, בשנתון 2010. הקבוצה קלטה אליה את שחקן ההתקפה, איתמר חזן, שיכול לשמש כחלוץ וכשחקן כנף, מי שהיה חלק מהובלת מהפועל חדרה אל הפלייאוף העליון בשנתון זה. חתם לעונה וחצי קדימה עם אופציה, זאת באמצעות נציגו, עומר שרון, בנוכחותו של אופיר לוזון, אחראי מחלקת הנוער.

חזן רשם העונה 20 הופעות במדי הפועל חדרה, עמה, כאמור, נכנס אל הפלייאוף העליון, על חשבון קבוצות כדוגמת בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע, בני יהודה ת"א, הפועל ניר רמת השרון, מ.ס אשדוד ואחרות. התכבד בארבעה שערים, כשבכל המשחקים בהם כבש – קבוצתו ניצחה, אם זה את הפועל פתח תקווה, מ.ס. אשדוד והפועל ניר רמת השרון.

באוקטובר 2019 החל לשחק כדורגל תחת המעטפת של ההתאחדות לכדורגל, אז חבר למחלקת הנוער בקרבת אזור מגוריו, מכבי עירוני כפר יונה. לאחר שלוש עונות רצופות, הגיע באוקטובר 2022 למ.ס. קדימה צורן, כשלאחר שנתיים התפתח והתקדם להפועל חדרה. בקבוצת נערים ג' של המועדון רשם 10 שערי ליגה, באחת העונות הנהדרות של השנתון.

מלבד חזן, עוד שבע השאלות, העברות וחזרה מהשאלה במכבי פתח תקווה. אייל אלמוג הועבר ממכבי כפר סבא למכבי פתח תקווה, תומר מרקוביץ הועבר לבית"ר ירושלים, רז אלקובי הושאל להפועל רעננה, ימאן אליוברה הועבר להפועל באר שבע, יונתן שרים חזר מהשאלה בהפועל רמת גן, רום שני הושאל להפועל כפר סבא ואופק מורצקי הועבר מנווה יוסף למכבי פתח תקווה.

את הפלייאוף העליון (מחזור 18) מכבי פתח תקווה תפתח במשחק בית, כאשר תארח ביום שבת (17/01) את הפועל פתח תקווה במגרש הסינתטי 'מכבי' השייך למכבי פתח תקווה, זאת בשעה 11:05. במשחק הקודם (מחזור 10), בין השתיים, משחק אותו אירחה גם אז מכבי פתח תקווה, הפועל רשמה ניצחון בדמות 1:2 משערים בדקות הסיום של עידו יהונתן ועבדאללה סרסור.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */