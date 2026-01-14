ביהמ"ש דחה את עתירת הפועל חיפה נגד עיריית חיפה

בית המשפט המחוזי בחיפה באמצעות השופטת בטינה טאובר דחה את העתירה שהגישה הפועל חיפה נגד עירית חיפה, ומעבר לכך קבע שהעותרת תישא בהוצאות המשיבה בסך 5,000 שקלים. כזכור, הפועל חיפה הגישה עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד עיריית חיפה, בעקבות הקיצוץ החד בתמיכה העירונית לקבוצה לשנת 2025, קיצוץ של כ-92%, מסכום של כ-370 אלף שקל לכ-30 אלף שקל בלבד.

ראש עיריית חיפה, יונה יהב, מסר: "אני מברך על החלטת בית המשפט, שמחזקת את הדרך שבה עיריית חיפה פועלת ומנהלת את כספי הציבור. תמיכות עירוניות הן כלי חשוב לקידום ספורט, תרבות וחיים קהילתיים בעיר, ואנחנו מאמינים בהן וממשיכים להשקיע בהן. עם זאת, האחריות שלנו היא קודם כל כלפי תושבות ותושבי חיפה – ולכן התמיכות חייבות להינתן לפי כללים ברורים, שווים ושקופים לכולם”.

“עירייה לא יכולה, ולא צריכה, לעצום עיניים מול חריגה מתנאים שנקבעו מראש. הפסיקה הזו מעבירה מסר ברור: מנהל תקין, אחריות ושוויון הם לא סיסמאות – אלא עקרונות שמנחים את העשייה העירונית שלנו מדי יום. עיריית חיפה תמשיך לפעול לקידום הספורט בעיר ולתמוך בגופים העומדים בכללים, תוך שמירה קפדנית על ניהול תקין, הוגן ואחראי של כספי הציבור", הוסיף.

מחלקת הנוער של הפועל חיפה (דוברות)

יו”ר דירקטוריון החברה סמי עופר ומחזיק תיק הספורט צביקה בראבי שלטענת אנשי העיריה ניהל את המאבק ועמד על הרגליים האחוריות לשמור על הקופה הציבורית, הגיב: "לא יכול להיות שעמותה פרטית שמקבלת מהעירייה המון דברים, בסוף העיריה מוצאת את עצמה מושלכת לבית המשפט. זה חוסר אמון במערכת וזה חבל. הפועל חיפה צריכה לדעת את הגבולות שלה, הפועל חיפה צריכה לדעת שהיא לא לבד בצריח והפועל חיפה צריכה להבין שהיא מקבלת תמיכות מכספי ציבור ולא מהכיס הפרטי של אף אחד”.

“חייבים לנהוג ביושרה עם כספי ציבור ולהיות שקופים. ההצלחה היא לא לשאוב כסף מכיסי ציבור. הצלחה זה תכנון, זה ניהול ומעל הכל שקיפות.חבל שהפועל חיפה לא נהגה בשקיפות מולי בצורה הזאת. דרך אגב, אני ישבתי עם הפועל חיפה ופרסמתי שאנחנו יוצאים לדרך חדשה, ישבו אצלי במשרד, לחצו לי יד, דקה אחרי הוגשה תביעה.חוסר אמון מוחלט בי ובמערכת וחבל שכך".

ברקע, העירייה החליטה ב-02/12/25 להפחית את התמיכה לאחר שקבעה כי שכרו של מקבל השכר הגבוה ביותר במועדון בשנת 2023 חורג מתקרת השכר לפי תבחיני התמיכה, וכי לא ניתן להחריג מאמן מההפחתה כפי שמוחרגים שחקנים. בפסק הדין צוין כי העתירה הוגשה נגד החלטת העירייה, אך בפועל התמקדה גם בלשון סעיף 6 לתבחינים ובאופן יישומו על המועדון, לאחר תהליך שבו הוגשו מסמכים חלקיים, הושלמו חוסרים, והתקיימו דיונים בוועדות התמיכות עד לאישור מועצת העיר.

העותרת טענה כי תכלית מגבלת השכר היא להגביל שכר של בעלי תפקיד ניהולי, וכי מאמן הוא פונקציה מקצועית ולא ניהולית ולכן ראוי להחריג אותו בדומה לשחקנים. היא אף טענה שאין מקום להבחין בין מאמן לשחקן משום ששניהם תפקידים מקצועיים בליבת הפעילות הספורטיבית, וכי בשנת 2024 התקבלה תמיכה מלאה למרות ששמו של רוני לוי הופיע כמשתכר הגבוה ביותר, ולכן לטענתה מדובר בשינוי מדיניות שפוגע בהסתמכות, או לכל הפחות היה מקום להוראת מעבר.

מנגד, העירייה טענה כי העתירה צריכה להידחות על הסף מחמת שיהוי ומעשה עשוי, משום שהתבחינים פורסמו בינואר 2025 והעותרת הייתה מודעת ללשון הסעיף, ובכל מקרה כבר ב-29/06/25 נמסר לה מכתב שמתריע על ההפחתה. במכתב העירייה נכתב: "ברשימת מקבלי השכר לא רשמתם את תפקיד מקבלי השכר על מנת לאפשר להימנע מהפחתה עבור שכר שחקנים. מקבל השכר הגבוה ביותר הינו המאמן, ולכן תבוצע הפחתה של כ-92% מהתמיכה בגין חריגת שכר".

בית המשפט קיבל את טענת השיהוי וקבע כי "די היה בטענת השיהוי כדי להביא לדחיית העתירה", תוך הפניה לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים שלפיהן עתירה יש להגיש "בלא שיהוי" ולא יאוחר מ-45 ימים, ושבית המשפט רשאי לדחות עתירה גם אם הוגשה בתוך התקופה. בפסק הדין נקבע כי התנהלות העותרת, שבחרה להמשיך להתכתב עם הרשות במקום לפנות לבית המשפט עד לשלהי שנת הכספים, מלמדת על ויתור משתמע, וכי "התכתבות עם הרשות אינה מאריכה את המועד להגשת עתירה".

למעלה מן הצורך, השופטת בטינה טאובר דחתה את העתירה גם לגופה וקבעה כי לשון סעיף 6 לתבחינים "ברורה, נהירה ואינה משתמעת לשני פנים", וכי הסעיף אינו מבחין בין בעלי תפקיד ניהולי לאחרים, למעט ההחרגה המפורשת של שחקנים בסעיף 8 לקריטריונים: "מגבלת הפחתת תמיכות בגין תשלום שכר גבוה לא יחול על שכר שחקנים". מכאן נקבע כי משלא הוחרג שכר המאמן במפורש, יש לראות בכך הסדר שלילי וליישם את תקרת השכר גם עליו, וכי פרשנות העירייה היא "פרשנות סבירה, שאינה מחייבת התערבות".

הפועל חיפה הגיבה: "אנו לומדים את פסק הדין ונשקול את צעדינו. עצוב מאוד שפרנסי העיר "חוגגים" קיצוץ חד באחד מהמוסדות הוותיקים והאייקונים בחיפה שמפרנס את העיר הן על ידי תשלום שנתי בגין שימוש במתקנים שמתקרב לשני מליון שקלים והן באמצעות קהל של עשרות אלפים שמגיעים למשחקי הקבוצה מהעיר ומחוץ לעיר ומכלכלים את העסקים בחיפה. במקום לחבק את הפועל חיפה אנו מקבלים כתף קרה. פרנסי העיר כנראה שכחו שספורט = חינוך = רווחה, ובסופו של דבר מי שעלול לשלם את המחיר על קיצוץ של 93 אחוז הם ילדות וילדים של מחלקת הנוער".