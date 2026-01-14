יום רביעי, 14.01.2026 שעה 21:15
יום רביעי, 14/01/2026, 20:00אצטדיון רמת גןגביע המדינה - שמינית גמר
מכבי חיפה
דקה 57
0 0
שופט: דקל צינו
הפועל רעננה
דורון בן דור | 14/01/2026 20:00
הרכבים וציונים
 
 
פייר קורנו מנסה לעבור את אוואגה אספה (שחר גרוס)
פייר קורנו מנסה לעבור את אוואגה אספה (שחר גרוס)

מכבי חיפה פוגשת בשעה זו את הפועל רעננה באצטדיון רמת גן במסגרת שמינית גמר גביע המדינה. הירוקים רוצים להימנע מתקלות מיותרות ולהשיג את הכרטיס לשמונה האחרונות, דבר שיחזק את המשך המומנטום החיובי שבו הם נמצאים.

הקבוצה של ברק בכר נמצאת בכושר טוב. בארבעת משחקיה האחרונים בכל המסגרות היא ניצחה בשלושה, כולל 1:8 על אחי נצרת בגביע, 0:4 על מ.ס אשדוד ו-0:2 על הפועל חיפה. במחזור הליגה הקודם הירוקים שוב שמרו על שער נקי, אבל סיימו ב-0:0 מכובד בטרנר עם המוליכה הפועל באר שבע.

מהצד השני של המתרס, רעננה שמשחקת בליגה הלאומית אמנם נמצאת במקום העשירי, אך מגיעה במומנטום טוב עם שני ניצחונות ליגה רצופים, 0:2 על מכבי הרצליה ו-1:2 על הפועל ראשון לציון במחזור החולף. רעננה הזיעה בדרך לשמינית כשעברה את קריית גת הצנועה בפנדלים.

המפגש האחרון בין רעננה למכבי חיפה היה כאשר הקבוצה מהשרון שיחקה בליגת העל, והוא נגמר ב-0:0. לפני כן באוגוסט 2019, קיבלנו את אחד המשחקים המטורפים של העונה כבר בתחילתה, כשמכבי חיפה חגגה 3:4 בסמי עופר אחרי שני שערים מאוחרים של ניקיטה רוקאביצה (83’ ו-88’). הניצחון האחרון של רעננה על הירוקים היה לפני כעשור, כשבמרץ 2016 הביסו 0:3 את הקבוצה מהכרמל בליגה.

מחצית שניה
  • '46
  • חילוף
  • גם מיכאל אוחנה לא עלה לכר הדשא עם פתיחת המחצית, כשינון פיינגזיכט נכנס לכר הדשא
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל מכבי חיפה עם פתיחת המחצית השנייה כשקני סייף יצא כשגיא מלמד החליף אותו
מחצית ראשונה
  • '45
  • החמצה
  • רגע לפני הירידה להפסקה, מיקו ממן הצליח להגיע לכדור גובה שהוגבה לעברו אבל נגח את הכדור מעלה מעלה
  • '28
  • חילוף
  • חילוף כפוי אצל מכבי חיפה. דולב חזיזה לא יכול להמשיך וירד מכר הדשא, דניאל דרזי נקרא להחליפו
  • '27
  • פציעה
  • דולב חזיזה נפגע ונזקק לטיפול
  • '24
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה של האורחת למסגרת, בערך. בעיטה של פיטר אגבה פגעה בברכו של אוחנה ושינתה כיוון, אבל חברון היה ערני בין הקורות ומנע מהניסיון לפגוש את הרשת
  • '21
  • החמצה
  • מיכאל אוחנה ביצע פעולה באגף השמאלי מול שני שחקני הפועל רעננה והגביה לרחבה, כשהפעם היה זה תורו של טריבנטה סטיוארט להחמיץ אחרי שנגח החוצה
  • '19
  • כרטיס צהוב
  • מאג'ד אגבריה הצטרף לפנקס של דקל צינו אחרי שהכשיל את יילה בטאיי
  • '18
  • החמצה
  • חזיזה ניסה בפעם השנייה במשחק למצוא את השער אבל שוב היה לא מדויק עם בעיטה נוספת שהלכה מעל המסגרת של דור חברון, העומד בין קורות היריבה
  • '13
  • כרטיס צהוב
  • אביב לין הכשיל את מיכאל אוחנה וספג כרטיס צהוב ראשון להתמודדות
  • '10
  • החמצה
  • נבות רטנר קיבל מסירה מפייר קורנו כשהוא נמצא על סף הרחבה, השתלט ברגל ימין והחליף לשמאל, אבל היה לא מדויק ושלח את הכדור מעל המסגרת
פיטר אגבה משתלט (שחר גרוס)פיטר אגבה משתלט (שחר גרוס)
  • '6
  • החמצה
  • כדור עומק אדיר של אוואגה אספה מצא את מיקו ממן ללא כיסוי, והאחרון ניסה לעבור את שריף כיוף, שיצא עם ידו על העליונה וניצח באחד על אחד כדי למנוע יתרון מפתיע של הפועל רעננה
  • '3
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה למכבי חיפה! חילופי מסירות באגף הימני הסתיימו ברגליו של דולב חזיזה, שהשתלט על כדור שנשלח אליו מיילה בטאיי וקפטן הירוקים שלח בעיטה מעל המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דקל צינו הוציא את ההתמודדות לדרך! מכבי חיפה תצליח להבטיח את מקומה בין שמונה האחרונות בגביע המדינה או שהפועל רעננה תספק סנסציה גדולה ותעפיל במקומה לרבע הגמר?
שחקני שתי הקבוצות עולים לכר הדשא (שחר גרוס)שחקני שתי הקבוצות עולים לכר הדשא (שחר גרוס)
קהל אוהדי מכבי חיפה הגיע לרמת גן (שחר גרוס)קהל אוהדי מכבי חיפה הגיע לרמת גן (שחר גרוס)
שחקני מכבי חיפה לפני תחילת המשחק (שחר גרוס)שחקני מכבי חיפה לפני תחילת המשחק (שחר גרוס)
שחקני הפועל רעננה לפני שריקת הפתיחה (שחר גרוס)שחקני הפועל רעננה לפני שריקת הפתיחה (שחר גרוס)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו