דורון בן דור
|
14/01/2026 20:00
פייר קורנו מנסה לעבור את אוואגה אספה (שחר גרוס)
מכבי חיפה פוגשת בשעה זו את הפועל רעננה באצטדיון רמת גן במסגרת שמינית גמר גביע המדינה. הירוקים רוצים להימנע מתקלות מיותרות ולהשיג את הכרטיס לשמונה האחרונות, דבר שיחזק את המשך המומנטום החיובי שבו הם נמצאים.
הקבוצה של ברק בכר נמצאת בכושר טוב. בארבעת משחקיה האחרונים בכל המסגרות היא ניצחה בשלושה, כולל 1:8 על אחי נצרת בגביע, 0:4 על מ.ס אשדוד ו-0:2 על הפועל חיפה. במחזור הליגה הקודם הירוקים שוב שמרו על שער נקי, אבל סיימו ב-0:0 מכובד בטרנר עם המוליכה הפועל באר שבע.
מהצד השני של המתרס, רעננה שמשחקת בליגה הלאומית אמנם נמצאת במקום העשירי, אך מגיעה במומנטום טוב עם שני ניצחונות ליגה רצופים, 0:2 על מכבי הרצליה ו-1:2 על הפועל ראשון לציון במחזור החולף. רעננה הזיעה בדרך לשמינית כשעברה את קריית גת הצנועה בפנדלים.
המפגש האחרון בין רעננה למכבי חיפה היה כאשר הקבוצה מהשרון שיחקה בליגת העל, והוא נגמר ב-0:0. לפני כן באוגוסט 2019, קיבלנו את אחד המשחקים המטורפים של העונה כבר בתחילתה, כשמכבי חיפה חגגה 3:4 בסמי עופר אחרי שני שערים מאוחרים של ניקיטה רוקאביצה (83’ ו-88’). הניצחון האחרון של רעננה על הירוקים היה לפני כעשור, כשבמרץ 2016 הביסו 0:3 את הקבוצה מהכרמל בליגה.
מחצית שניה
-
'46
- גם מיכאל אוחנה לא עלה לכר הדשא עם פתיחת המחצית, כשינון פיינגזיכט נכנס לכר הדשא
-
'46
- חילוף כפול אצל מכבי חיפה עם פתיחת המחצית השנייה כשקני סייף יצא כשגיא מלמד החליף אותו
מחצית ראשונה
-
'45
- רגע לפני הירידה להפסקה, מיקו ממן הצליח להגיע לכדור גובה שהוגבה לעברו אבל נגח את הכדור מעלה מעלה
-
'28
- חילוף כפוי אצל מכבי חיפה. דולב חזיזה לא יכול להמשיך וירד מכר הדשא, דניאל דרזי נקרא להחליפו
-
'27
- דולב חזיזה נפגע ונזקק לטיפול
-
'24
- הזדמנות ראשונה של האורחת למסגרת, בערך. בעיטה של פיטר אגבה פגעה בברכו של אוחנה ושינתה כיוון, אבל חברון היה ערני בין הקורות ומנע מהניסיון לפגוש את הרשת
-
'21
- מיכאל אוחנה ביצע פעולה באגף השמאלי מול שני שחקני הפועל רעננה והגביה לרחבה, כשהפעם היה זה תורו של טריבנטה סטיוארט להחמיץ אחרי שנגח החוצה
-
'19
- מאג'ד אגבריה הצטרף לפנקס של דקל צינו אחרי שהכשיל את יילה בטאיי
-
'18
- חזיזה ניסה בפעם השנייה במשחק למצוא את השער אבל שוב היה לא מדויק עם בעיטה נוספת שהלכה מעל המסגרת של דור חברון, העומד בין קורות היריבה
-
'13
- אביב לין הכשיל את מיכאל אוחנה וספג כרטיס צהוב ראשון להתמודדות
-
'10
- נבות רטנר קיבל מסירה מפייר קורנו כשהוא נמצא על סף הרחבה, השתלט ברגל ימין והחליף לשמאל, אבל היה לא מדויק ושלח את הכדור מעל המסגרת
-
'6
- כדור עומק אדיר של אוואגה אספה מצא את מיקו ממן ללא כיסוי, והאחרון ניסה לעבור את שריף כיוף, שיצא עם ידו על העליונה וניצח באחד על אחד כדי למנוע יתרון מפתיע של הפועל רעננה
-
'3
- הזדמנות ראשונה למכבי חיפה! חילופי מסירות באגף הימני הסתיימו ברגליו של דולב חזיזה, שהשתלט על כדור שנשלח אליו מיילה בטאיי וקפטן הירוקים שלח בעיטה מעל המסגרת
-
'1
- השופט דקל צינו הוציא את ההתמודדות לדרך! מכבי חיפה תצליח להבטיח את מקומה בין שמונה האחרונות בגביע המדינה או שהפועל רעננה תספק סנסציה גדולה ותעפיל במקומה לרבע הגמר?