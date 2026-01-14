יום רביעי, 14.01.2026 שעה 15:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"מכבי חיפה בעונה שחורה, גביע יהיה כמו אליפות"

פרשן רדיו חיפה, איציק אהרונוביץ, ל"שיחת היום": "חיפה לא יכולה לזלזל בגביע, המשחק מול רעננה חשוב מזה מול מכבי". קניאס: "משחק העונה של חיפה"

|
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

בעונה כזו, במכבי חיפה יודעים שסיכוי ממשי לזכייה בתואר יש רק בגביע המדינה. הירוקים יתארחו הערב (רביעי, 20:00) אצל הפועל רעננה מהליגה הלאומית וינסו להשיג את הכרטיס לרבע גמר הגביע, במשחק שבו כל תרחיש אחר יסיים מעשית את העונה של חיפה. פרשני רדיו חיפה, איציק אהרונוביץ וניסן קניאס, דיברו לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

עומר דהן יפתיע היום נגד מכבי חיפה?
”אני מקווה שלא. מי שהיה אמור לא לשחק זה ליסאת שגולדברג אמור להחליף אותו וסטיוארט. עכשיו עם כל השחקנים החולים יש לו כמה אופציות, להסיט את חזיזה לכנף ואת אוחנה ל-10. הוא יכול גם לשחק עם קורנו ובטאיי גבוה ולהכניס את עיסאת ולשחק עם שלושה בלמים.

“וגם אפשרות של 4-4-2, ולהכניס את מלמד ליד סטיוארט ולשים את קני סייף באמצע. כמו שמכבי חיפה הפסידה להפועל ר”ג, אי אפשר לזלזל במשחקי גביע, זה עולם אחרי לגמרי מהליגה. באנגליה ליגה שישית ניצחה קבוצה מהפרמייר ליג. אם אתם שואלים אותי המשחק היום חשוב יותר מהמשחק מול מכבי ת”א. 

אתה חושב שהמשחק הקרוב חשוב יותר מהמשחק מול מכבי ת”א?
”כשאני רואה את מכבי חיפה מכוונת לקחת את הגביע כתואר, אני אומר לכם אישית שמבחינתי גביע זה כמו אליפות. מכבי חיפה בעונה שחורה עם שינוי של ברק בכר בתקופה האחרונה”.

עומר דהן (עמרי שטיין)עומר דהן (עמרי שטיין)

קניאס: “לא הייתי עושה רוטציות בגביע”

איך מכבי חיפה מגיעה הערב?
”אני חושב שהם יעלו עם הרכב מצוין, אני אולי הייתי פותח עם סטיוארט ומלמד ב-4-4-2. מבחינתי ירמקוב זה מספר אחד בקבוצה, אני לא הייתי עושה רוטציה בגביע כי מכבי חיפה זו לא ב”ש. מכבי חיפה משחקת רק על הגביע וזה מה שנשאר לה, היא לא יכול לקחת סיכונים במפעל הזה. אני כבר ראיתי קבוצות שמסתבכות מול קבוצות מהליגה הלאומית, שוער לא צריך רוטציה. אני מבחינתי הולך עם ההרכב הכי חזק”.

אתה חושב שהמשחק הקרוב חשוב יותר מהמשחק מול מכבי ת”א?
”אני מסכים, זה משחק העונה של מכבי חיפה. אני לא לוקח סיכונים, גם אם כיוף שוער טוב אני עולה עם ירמקוב”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
