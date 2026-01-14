יום רביעי, 14.01.2026 שעה 23:01
יום רביעי, 14/01/2026, 21:45אצטדיון סן סירוליגה איטלקית - מחזור 16
לצ'ה
דקה 55
0 0
שופט: פאביו מארסקה
אינטר
ליגה איטלקית 25-26
4317-4219אינטר1
4015-3019מילאן2
4017-3020נאפולי3
3916-3220יובנטוס4
3912-2420רומא5
3413-2719קומו6
3119-2520אטאלנטה7
2816-2120לאציו8
2720-2619בולוניה9
2632-2220אודינזה10
2327-2320ססואולו11
2332-2120טורינו12
2228-2020קרמונזה13
2222-1420פארמה14
1929-2220גנואה15
1930-2120קליארי16
1727-1319לצ'ה17
1431-2120פיורנטינה18
1331-1519ורונה19
1330-1520פיזה20
מערכת ONE | 14/01/2026 21:45
הרכבים וציונים
 
 
עומרי גאנדלמן (IMAGO)
עומרי גאנדלמן (IMAGO)

המחזור ה-16 בסריה א’ נמשך בשעה זו כשאינטר, שמוליכה את טבלת הליגה האיטלקית, מארחת את לצ’ה ועומרי גאנדלמן שפותח בהרכב בסן סירו לקרב קצוות. האורחת רוצה להימנע מירידת ליגה ולפתוח פער מהקו האדום, כשהיא נמצאת במקום ה-17 שלזכותה 17 נקודות, בעוד שהנראזורי ממשיכים במאבק על האליפות כשהפער שלהם ממילאן השנייה עומד על 3 נק’.

החבורה של כריסטיאן קיבו מגיעה להתמודדות לאחר ה-2:2 הדרמטי בקרב הצמרת מול נאפולי. אינטר כבר ראתה את הניצחון ואת 3 הנקודות, אך בדקה ה-81 סקוט מקטומיניי שבר לה את הלב וסיים את המשחק בחלוקת נקודות. כעת, המארחת תנסה לצאת עם ידה על העליונה ולשמור על הסטטוס קוו בצמרת.

מהצד השני, האורחת רשמה הפסד מתסכל במחזור הקודם עם 2:1 מול פארמה. לצ’ה כבר הובילה עד הדקה ה-64, אבל אז יריבתה ניצלה את ההרחקה של אקס מכבי פ”ת לאמק בנדה והשלימה את המהפך. מי שעלה להופעת בכורה היה עומרי גאנדלמן, שנכנס בדקה ה-78 לדקות ראשונות בקבוצה.

בעונה שעברה שתי הקבוצות נפגשו פעמיים, כשבשני המפגשים אינטר היא זו שיצאה עם ידה על העליונה. במשחק הראשון הנראזורי גברו 0:2 בסן סירו, ובשני הם ניצחו בחוץ עם 0:4 מהדהד. 

מחצית ראשונה
  • '45+3
  • החמצה
  • הזדמנות טובה ללצ'ה, סוטיל נשלח בבעיטת שוער ארוכה של פאלקונה, אבל בעט החוצה
  • '27
  • החלטת שופט
  • אין פנדל, השופט הצביע על הנקודה הלבנה לזכות אינטר לאחר שבוני ספק הוכשל ברחבת ה-16, אבל אחרי קריאה משופטי הואר ביטל את ההחלטה בצדק
פיירוטי מלצ'ה מול אוגוסטו מאינטר (IMAGO)פיירוטי מלצ'ה מול אוגוסטו מאינטר (IMAGO)
  • '17
  • כרטיס צהוב
  • צהוב ראשון במשחק, למרקוס תוראם על התחזות ברחבת לצ'ה
כרטיס צהוב לבוני מאינטר (IMAGO)כרטיס צהוב לתוראם מאינטר (IMAGO)
  • '7
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת לאינטר, בוני בעט מתוך הרחבה, אבל פאלקונה בהצלה נהדרת
  • '5
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לאינטר, אבל תוראם נגח מקרוב החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • פתיחת המשחק בסן סירו, השופט מארסקה הוציא את המשחק לדרך
