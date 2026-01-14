הרכבים וציונים



עומרי גאנדלמן (IMAGO) עומרי גאנדלמן (IMAGO)

המחזור ה-16 בסריה א’ נמשך בשעה זו כשאינטר, שמוליכה את טבלת הליגה האיטלקית, מארחת את לצ’ה ועומרי גאנדלמן שפותח בהרכב בסן סירו לקרב קצוות. האורחת רוצה להימנע מירידת ליגה ולפתוח פער מהקו האדום, כשהיא נמצאת במקום ה-17 שלזכותה 17 נקודות, בעוד שהנראזורי ממשיכים במאבק על האליפות כשהפער שלהם ממילאן השנייה עומד על 3 נק’.

החבורה של כריסטיאן קיבו מגיעה להתמודדות לאחר ה-2:2 הדרמטי בקרב הצמרת מול נאפולי. אינטר כבר ראתה את הניצחון ואת 3 הנקודות, אך בדקה ה-81 סקוט מקטומיניי שבר לה את הלב וסיים את המשחק בחלוקת נקודות. כעת, המארחת תנסה לצאת עם ידה על העליונה ולשמור על הסטטוס קוו בצמרת.

מהצד השני, האורחת רשמה הפסד מתסכל במחזור הקודם עם 2:1 מול פארמה. לצ’ה כבר הובילה עד הדקה ה-64, אבל אז יריבתה ניצלה את ההרחקה של אקס מכבי פ”ת לאמק בנדה והשלימה את המהפך. מי שעלה להופעת בכורה היה עומרי גאנדלמן, שנכנס בדקה ה-78 לדקות ראשונות בקבוצה.

בעונה שעברה שתי הקבוצות נפגשו פעמיים, כשבשני המפגשים אינטר היא זו שיצאה עם ידה על העליונה. במשחק הראשון הנראזורי גברו 0:2 בסן סירו, ובשני הם ניצחו בחוץ עם 0:4 מהדהד.