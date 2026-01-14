יום רביעי, 14.01.2026 שעה 19:29
בית"ר ירושלים נמצאת בעונה מצוינת, אבל בגביע המדינה אין מקום לתיקונים. הצהובים שחורים רוצים להימנע מתקלות ולסמן וי על ניצחון בשמינית הגמר, במסגרתו הם פוגשים בשעה זו את עירוני קריית שמונה בנתניה.

בית"ר הגיעה למשחק עם רצף של שישה ניצחונות בכל המסגרות. למעשה, הקבוצה מהבירה ללא הפסד ב-10 המשחקים האחרונים שלה ובעצם היא נוצחה רק פעם אחת מאז אמצע חודש ספטמבר – 1:0 להפועל ב"ש בליגה בתחילת נובמבר.

בגביע, בית"ר העפילה לשמינית הגמר אחרי ניצחון 1:2 על עירוני טבריה בשלהי 2025. עומר אצילי וניב גוטליב (עצמי) כבשו אז לירושלמים שהפעם צריכים להסתדר ללא הכוכב המושעה. במחזור האחרון, אגב, בית"ר גברה 0:1 על מכבי בני ריינה.

ק"ש הגיעה לשמינית הגמר אחרי שגברה 2:3 על הפועל רמת גן בשלב הקודם. במחזור האחרון הצפוניים הביסו 2:5 את מ.ס אשדוד והם חולמים על הפתעה גדולה בנתניה.

מחצית ראשונה
  • '17
  • החמצה
  • הצפוניים כמעט עלו ליתרון, אדריאן אוגריסה ניסע לבצע מספרת, אך הכדור הגיע במקרה לאופיר בנבנישתי, שנגח היישר אל נמניה ליוביסלייביץ', שהמשיך את זה עם הראש אל המשקוף
  • '13
  • החמצה
  • הניסיון הראשון בהתמודדות הגיע מהבלם הקולומביאני בריאן קרבאלי שבעט חזק מטווח רחוק, מתן זלמנוביץ' הגיב היטב
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט נאאל עודה שרק לפתיחת ההתמודדות
