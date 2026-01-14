הרכבים וציונים



ירין לוי (חגי מיכאלי) ירין לוי (חגי מיכאלי)

בית"ר ירושלים נמצאת בעונה מצוינת, אבל בגביע המדינה אין מקום לתיקונים. הצהובים שחורים רוצים להימנע מתקלות ולסמן וי על ניצחון בשמינית הגמר, במסגרתו הם פוגשים בשעה זו את עירוני קריית שמונה בנתניה.

בית"ר הגיעה למשחק עם רצף של שישה ניצחונות בכל המסגרות. למעשה, הקבוצה מהבירה ללא הפסד ב-10 המשחקים האחרונים שלה ובעצם היא נוצחה רק פעם אחת מאז אמצע חודש ספטמבר – 1:0 להפועל ב"ש בליגה בתחילת נובמבר.

בגביע, בית"ר העפילה לשמינית הגמר אחרי ניצחון 1:2 על עירוני טבריה בשלהי 2025. עומר אצילי וניב גוטליב (עצמי) כבשו אז לירושלמים שהפעם צריכים להסתדר ללא הכוכב המושעה. במחזור האחרון, אגב, בית"ר גברה 0:1 על מכבי בני ריינה.

ק"ש הגיעה לשמינית הגמר אחרי שגברה 2:3 על הפועל רמת גן בשלב הקודם. במחזור האחרון הצפוניים הביסו 2:5 את מ.ס אשדוד והם חולמים על הפתעה גדולה בנתניה.