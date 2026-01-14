ישראל במזחלות סיימה במקום ה-5 בגביע היוקרתי

נבחרת ישראל במזחלות שלג (Bobsled), בקטגוריית רביעיות, מתקרבת להשתתפות ראשונה בהיסטוריה באולימפיאדת החורף 2026. האולימפיאדה תתקיים בחודש הבא במילאנו ובקורטינה שבהרי הדולומיטים באיטליה.

הרביעייה הישראלית סיימה בימים אלה את תחרויות גביע צפון אמריקה, לצורך שיפור מיקומם בדירוג שייקנה להם כרטיס לאולימפיאדה. תחרויות הגביע כללו שלושה מרוצים בקנדה ובארה"ב, שבסיומם הגיעה הרביעייה למקום ה-5, מאית השנייה בלבד לאחר נבחרת ברזיל, שמדורגת 13 בעולם.

התוצאות מגביע צפון אמריקה מציבות את הנבחרת הישראלית מקום אחד אחרי שמונה המדינות שישתתפו באולימפיאדה במרוצי רביעיות עם מזחלת אחת. חבר הנבחרת, איתמר שפרינץ, מסביר: "באולימפיאדה יתחרו מעצמות ספורט חורפי כמו גרמניה, שיישלחו שלוש מזחלות. על מנת להעניק סיכוי גם למדינות אחרות הוקצו שמונה מקומות למדינות עם מזחלת תחרותית אחת, וכעת, במידה ואחת המדינות שלפנינו בדירוג תפרוש מכל סיבה שהיא, מדינת ישראל בפנים".

מזחלות שלג: נבחרת ישראל סיימה במקום ה-5

הנבחרת הישראלית הוקמה וממומנת על ידי היהודי-אמריקאי אדם אדלמן. היא כוללת אתלטים וספורטאים ישראלים, שהחליטו לשנות כיוון ולהתמקצע בענף מזחלות השלג. מבין חברי הנבחרת נמנים: מנחם חן, אלוף הארץ בהדיפת כדור ברזל בחמש השנים האחרונות, הספרינטר עומר כץ, אלוף הארץ בקרוספיט וסגן אלוף ישראל בהרמת משקולות במשקל של עד 88 ק"ג, איתמר שפירנץ, סגן אלוף הארץ בקפיצה במוט, אורי זיסמן, וחבר נבחרת ישראל ברוגבי ווארד פוארסה, מהיישוב הדרוזי מרר.

אורי זיסמן אמר: "אנחנו נחושים יותר מתמיד לייצג לראשונה את מדינת ישראל באולימפיאדת החורף הקרובה במזחלות קרח. הקדשנו את חצי השנה האחרונה אך ורק למטרה זו ועברנו שורה של אתגרים, כולל תחושת ניכור מעצם היותנו ספורטאים ישראלים. אחרת, קשה להבין איך בכל מקצה בגביע צפון אמריקה הוזנקנו אחרונים. במידה שאתה מוזנק אחרון תנאי המשטח הם יותר קשים ומאיטים את מהירות ההחלקה, ועדיין, הגענו להישג מרשים שמקרב אותנו לאולימפיאדה".