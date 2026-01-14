רבע 2, 04:08: אריס סלוניקי - הפועל י-ם 34:24

הפועל ירושלים ממשיכה במסע שלה לעבר העפלה היסטורית ליורוליג, כשהיא פוגשת בשעה זו את אריס סלוניקי ביוון במסגרת המחזור ה-14 של היורוקאפ. החבורה של יונתן אלון נמצאת במקום הראשון בבית שלה, כשניצחון יחזיר אותה למרחק שלושה משחקים מהמקום השני.

האדומים מהבירה מגיעים להתמודדות אחרי הפסד 95:84 למכבי תל אביב בקרב הענקים בליגה, ששם סוף לרצף חיובי גם בזירה המקומית וגם באירופה. במשחק הקודם ביורוקאפ, יונתן אלון וחניכיו לא ריחמו על וורוצלאב והביסו אותה ב-45 נקודות הפרש, עם 72:115 ענק. כעת, הירושלמים רוצים להאריך את רצף הניצחונות האדיר שלהם באירופה, שעומד על 10 כאלו, ולהשיג עוד תוצאה חיובית גם במגרש חוץ קשה.

מנגד, הקבוצה היוונית לא מבריקה העונה כמו יריבתה, והיא עומדת על מאזן 7:6 שלילי ששם אותה במקום השביעי בטבלה, מחוץ לפלייאוף. במחזור הקודם אריס נכנעה בחוץ 113:79 למנרסה, והיא תקווה להתאושש מההפסד הזה ולא לתת ליריבותיה לברוח. מי שמשחק במדיה הוא אקס הפועל חולון, אלייז’ה מיטרו לונג, שרושם ממוצע של 10.5 נקודות למשחק.

שתי הקבוצות כבר נפגשו העונה בחודש אוקטובר, כשאז הפועל ירושלים יצאה עם ידה על העליונה מהמשחק שנערך בבלגרד עם 78:103. הירושלמים קיבלו תרומה נאה ממגוון רחב של שחקנים, כשג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון וג’סטין סמית’ הצטיינו עם 18 נקודות כל אחד.

רבע ראשון: 16:27 להפועל ירושלים

חמישיית אריס סלוניקי: אלייז’ה מיטרו לונג, ברייס ג’ונס, אמין נואה, ג’ייקוב פורסטר ודנילו אנדג'ושיץ'.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, נמרוד לוי ואוסטין וויילי.

הנקודות הראשונות במשחק נקלעו על ידי זוסמן, שחדר יפה וסיים קרוב לסל באלגנטיות, כשהתקפה לאחר מכן הארפר הוסיף שלשה. וויילי הוסיף מהלך של שלוש נקודות, ורק לאחר מכן המארחת קלעה את סלה הראשון במשחק, כשמיד לאחר מכן היא ספגה שלשה נוספת, הפעם מידיו של זוסמן, 2:11 לקבוצה מהבירה. חניכיו של יונתן אלון המשיכו לקבוע את הטון ברבע הפתיחה, ונקודות של קשיוס ווינסטון שעלה מהספסל העלו את היתרון לדו ספרתי. ההפרש המשיך לצמוח עד לסיום הרבע, 16:27 לאחר 10 דקות של כדורסל.

רבע שני:

הרבע נפתח בקצב צבירת נקודות איטי יותר, כשלאחר מספר דקות על הפרקט ההפרש ירד לחד ספרתי וגרם לאלון לקחת פסק זמן.