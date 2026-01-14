יום רביעי, 14.01.2026 שעה 07:28
4914-4021ארסנל1
4319-4521מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3528-3221ליברפול4
3328-3521ברנטפורד5
3227-3221ניוקאסל6
3232-3621מנצ'סטר יונייטד7
3124-3421צ'לסי8
3130-3021פולהאם9
3022-2121סנדרלנד10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2823-2221קריסטל פאלאס13
2727-3021טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2237-2921לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1443-2221ווסטהאם18
1341-2221ברנלי19
741-1521וולבס20

3 הקבוצות הענקיות שמחזרות אחרי צ'אבי אלונסו

המאמן מתאפס לאחר שבעה חודשים סוערים בריאל מדריד ומביט לעבר העתיד באופטימיות ועם שלושה "קליעים" במחסנית: ליברפול, מנצ'סטר סיטי ובאיירן מינכן

|
צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

עם עזיבתו את ריאל מדריד, הקריירה של צ'אבי אלונסו נפתחת מחדש. נכון שנותר כתם משמעותי ברזומה שלו, אבל באירופה איש לא שכח את האיכות שלו כמאמן או את מה שהשיג בעבר בבאייר לברקוזן. לא יחסרו לו הזדמנויות להחיות את הקריירה שלו.

זה לא יקרה בספרד, לפחות לא העונה, מאחר שהתקנון מונע ממנו לאמן קבוצה ספרדית נוספת לאחר שכבר עשה זאת עם אחת. עם זאת, מדינות אחרות מציעות לו לא מעט אפשרויות. שלושה מועדונים גדולים מעריכים את אלונסו מעל הממוצע: ליברפול, באיירן מינכן ומנצ'סטר סיטי.

לשלושת המועדונים יש כיום מאמנים, אך הם לא יהססו לפנות אליו אם תיווצר ההזדמנות. עתידו של ארנה סלוט הוא הכי לא ודאי, המשך כהונתו של פפ גווארדיולה הוא סימן שאלה קבוע, ואולי וינסנט קומפני הוא הבטוח ביותר כרגע. "הוא עבר תקופה קשה מאוד, אבל צ'אבי ימצא עבודה אחרת מהר מאוד. אני חושב שהוא יודע את זה. לכן, למען האמת, הוא היה בעמדת כוח", הסביר סטיב מקמנמן, לשעבר שחקן ריאל מדריד וליברפול.

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)

נראה שקשה יותר למועדונים כמו טוטנהאם ומנצ'סטר יונייטד, שחיים עם חוסר יציבות מתמיד על הקווים, לשכנע את אלונסו, אף שהם כמובן היו רוצים בכך.

התחושות

הכול היה סוער מהרגע הראשון. כך ניתן לסכם את תקופתו של הספרדי בריאל מדריד, וזה משקף באופן מושלם את תחושותיו של המאמן, לאחר עזיבה חדה, אך צפויה מהמועדון שנתן בו אמון במאי האחרון כמוביל הפרויקט, חרף חוסר האמון שהופגן בעבודתו בהמשך.

פגישה במדריד, ליתר דיוק בביתו של פרננדו קארו, מנכ"ל באייר לברקוזן, הציתה את תוכנית צ'אבי אלונסו בברנבאו. למרות שהיה על הכוונת של מועדונים גדולים נוספים, הסכים להיפגש רק עם ריאל מדריד, למרות הסיכון הכרוך בלקיחת המושכות לאחר עזיבתו המתוקשרת לא פחות של קרלו אנצ'לוטי.

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)

כבר מהרגע הראשון זה נתן תחושה של הימור מסוכן, וביתר שאת כאשר לא מדובר היה ביוזמה של הנשיא. הכישלונות הראשונים בתכנון ובמבנה הארגוני צצו במהרה, במיוחד בכל הנוגע למשאבים הפיזיים ולנוכחות הלא רצויה של אנטוניו פינטוס. הבעיה הסלימה. רצף התוצאות המאכזבות בסוף השנה וההתעלמות מוויניסיוס, שזכה להגנה מצד המועדון בניגוד למה שצ'אבי היה זקוק לו, היו הקש ששבר את גב הגמל. בספרד מסכמים: “כעת הגיע הזמן לפתוח דף חדש. אין ברירה אחרת. הוא בן 44, ולפניו קריירת אימון שלמה”.

