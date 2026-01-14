יום רביעי, 14.01.2026 שעה 06:46
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%3786-401634דטרויט פיסטונס
63%3837-410735בוסטון סלטיקס
62%3906-401934פילדלפיה 76'
61%3784-389833ניו יורק ניקס
56%4086-410936טורונטו ראפטורס
54%4360-441837קליבלנד קאבלירס
51%4137-416735מיאמי היט
50%3940-392834אורלנדו מג'יק
49%4377-438337אטלנטה הוקס
49%4194-410335שיקגו בולס
42%4159-402336מילווקי באקס
36%4148-417936שארלוט הורנטס
30%3760-359833ברוקלין נטס
26%4192-384334וושינגטון וויזארדס
22%4305-400236אינדיאנה פייסרס
 מערב 
83%3796-421635אוקלהומה ת'אנדר
69%4237-442436דנבר נאגטס
68%4263-445537מינסוטה טימברוולבס
65%3826-397834סן אנטוניו ספרס
64%3651-390133יוסטון רוקטס
60%3916-404135פיניקס סאנס
59%3724-366732לוס אנג'לס לייקרס
56%4077-418136גולדן סטייט ווריורס
47%4269-419836פורטלנד בלייזרס
40%3928-388735לוס אנג'לס קליפרס
40%4075-400735ממפיס גריזליס
39%4178-405136דאלאס מאבריקס
37%4433-421235יוטה ג'אז
28%4352-397636סקרמנטו קינגס
24%4646-435538ניו אורלינס פליקנס

34 נקודות לשיי בניצחון על הספרס, יאניס הובס

הת'אנדר גברו על סן אנטוניו לראשונה העונה, 98:119. 25 לכוכב מילווקי בהפסד למינסוטה, 29 לרנדל. 35 למארי בניצחון דנבר, 29 לאדבאיו, 28 לדוראנט

|
ג'יילן וויליאמס ושיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)
ג'יילן וויליאמס ושיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

אוקלהומה סיטי ניצחה הלילה (בין שלישי לרביעי) בפעם הראשונה העונה את סן אנטוניו אחרי שלושה הפסדים. מינסוטה סיפקה תצוגת קליעה היסטורית במילווקי, דנבר גברה על ניו אורלינס, מיאמי שרדה קאמבק של פיניק ויוסטון עצרה רצף שלילי במשחק צמוד מול שיקגו. בהמשך: לוס אנג’לס לייקרס – אטלנטה וגולדן סטייט – פורטלנד.

אוקלהומה סיטי – סן אנטוניו 98:119

שיי גילג'ס-אלכסנדר הוביל את האלופה המכהנת לניצחון משכנע עם 34 נקודות. ג'יילן וויליאמס הוסיף 20 נקודות וצ'ט הולמגרן תרם שמונה נקודות, 10 ריבאונדים ושלוש חסימות, כשהת'אנדר משתפרים למאזן הטוב בליגה - 7:34 - ונמצאים שוב בקצב עונה היסטורי.

המשחק הוכרע למעשה ברבע השלישי, בו גילג'ס-אלכסנדר קלע 15 נקודות והגדיל את היתרון לדו-ספרתי, תוך שהוא מאריך את רצף 111 המשחקים עם לפחות 20 נקודות – השני באורכו בתולדות ה-NBA. סן אנטוניו שקיבלה 20 נקודות מסטפון קאסל ו-17 מוויקטור וומבניאמה, התקשתה בהתקפה ונעצרה על 40% מהשדה, גם מול סגל חסר של אוקלהומה סיטי ללא לגנץ דורט ואייזאה הרטנשטיין.

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

מילווקי – מינסוטה 139:106

הטימברוולבס סיפקו את אחת ההופעות המרשימות של העונה כשלא פיגרה אפילו לרגע בדרך לניצחון חוץ מוחץ, למרות היעדרם של אנתוני אדוארדס ורודי גובר. ג'וליוס רנדל הצטיין עם 29 נקודות ומינסוטה קלעה שיא עונתי של 22 שלשות באחוזים פנטסטיים (52%), בדרך ל-59.8% מהשדה – גם זה נתון שיא.

בונס היילנד תרם 23 נקודות מהספסל, נאז ריד הוסיף 19, והטימברוולבס המשיכו בכושר המצוין עם ניצחון שישי בשבעה משחקים. כבר במחצית הוליכה מינסוטה 45:76, יתרון השיא שלה אי פעם במחצית במשחק חוץ. יאניס אנטטוקומפו סיים עם 25 נקודות עבור הבאקס, שלא מצאו תשובות להגנה ולשטף ההתקפי של האורחת.

יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)

ניו אורלינס – דנבר 122:116

ג’מאל מארי סיפק ערב גדול עם 35 נקודות ותשעה אסיסטים, ופייטון ווטסון קלע את סל היתרון המכריע 39 שניות לסיום, בדרך לניצחון חוץ של דנבר בניו אורלינס. ווטסון, במשחקו הראשון מאז שנבחר לשחקן השבוע במערב, רשם הופעה מרשימה במיוחד עם 31 נקודות, שבעה ריבאונדים וחמישה אסיסטים, כשטים הרדוויי ג’וניור מוסיף 18 נקודות מהספסל. הנאגטס שחסרו את ניקולה יוקיץ’, רשמו ניצחון רביעי בחמישה משחקים מאז פתיחת השנה האזרחית.

המשחק היה צמוד לכל אורכו, כששלשה של טריי מרפי השלישי וליי-אפ שלו קבעו 114:114 כדקה לסיום, אך אז הגיעו המהלכים המכריעים של דנבר: סלים של ווטסון ושל ארון גורדון, ושתי זריקות עונשין של מארי שסגרו עניין. האחרון קלע 12 נקודות ברבע הרביעי בלבד, כולן ללא החטאה, בעוד מרפי סיים עם 31 נקודות עבור הפליקנס, שספגו הפסד 11 ב-12 המשחקים האחרונים. סאדיק ביי קלע 17, ג’ורדן פול 16, והרוקי דריק קווין רשם דאבל-דאבל של 10 נקודות ו-13 ריבאונדים, אך ניו אורלינס ירדה למאזן 3:0 העונה מול דנבר.

נורמן פאוול (רויטרס)נורמן פאוול (רויטרס)

מיאמי – פיניקס 121:127

ההיט כמעט איבדו יתרון של 20 נקודות, אך הצליחו להתאושש בדקות הסיום ולרשום ניצחון חשוב. באם אדבאיו הוביל עם 29 נקודות, כולל שלושה סלים בדקות ההכרעה, נורמן פאוול הוסיף 27, כולל שלשה קריטית 48 שניות לסיום שהחזירה את היתרון להיט, וטיילר הירו סיים עם 23 נקודות.

פיניקס חזרה למשחק לאחר ריצה מרשימה שהחלה בעקבות צ'אלנג' מוצלח ברבע השלישי, ואף עלתה ליתרון בדקות האחרונות, אך זה לא הספיק. דילון ברוקס וגרייסון אלן קלעו 25 כל אחד, דווין בוקר היה קרוב לטריפל-דאבל עם 24 נקודות, תשעה ריבאונדים ותשעה אסיסטים, אך בסיום עבירה בלתי ספורטיבית של ברוקס סגרה סופית את המשחק ומיאמי קטעה רצף של שלושה הפסדים.

יוסטון – שיקגו 113:119

הרוקטס עצו רצף של שלושה הפסדים בזכות סיום מצוין למשחק שכלל לא פחות מ-35 חילופי הובלה. קווין דוראנט בלט עם 28 נקודות, אלפרן שנגון רשם דאבל-דאבל של 23 נקודות ו-11 אסיסטים, ואמן תומפסון תרם 23 נקודות נוספות.

בדקות ההכרעה הרוקטס ידעו לייצר עצירות וקליעות חשובות, כשג'בארי סמית' קולע 10 מ-18 נקודותיו ברבע הרביעי. שיקגו, שקיבלה ערב שיא בקריירה מטריי ג'ונס עם 34 נקודות, כבר עלתה ליתרון בדקות הסיום, אך איבודים וסלים חשובים של יוסטון הכריעו את ההתמודדות והשאירו את הבולס עם הפסד רביעי בחמישה משחקים.

