תסכול בנתניה: ההתנהלות השבוע הגיעה למגרש

אם לא די בשבוע הסוער של מכבי נתניה, שהחל עם פיטוריו של יוסי אבוקסיס, אמש הגיעה דרמה נוספת ולא בדיוק חיובית, כשהיהלומים הודחו מגביע המדינה אחרי הפסד ביתי מביך 2:0 למכבי יפו. הערב הזה צריך להיות קריאת השכמה לבעלים רוס קסטין, שצריך להבין שיש קהל שרוצה לדעת מה תוכניות הקבוצה ובעיקר לשמוע מהבעלים מה קורה. האוהדים ניזונים מכתבות, אך עד עכשיו, לאור ההתפתחויות האחרונות, הם לא שמעו את הבעלים.

אם לא די בהפסד, הגיע גם הבלגן, כאשר שבעה אוהדים הגיעו לאזור המנהרה, שעל פי עדי ראיה, אחד מהם, כמעט נכנס לחדר ההלבשה של הקבוצה והדבר נמנע ברגע האחרון. אלא שגם בחוץ לא היה רגוע, כשלמעלה ממאה אוהדים המתינו לשחקנים. "אנחנו רוצים פיגורה על הקווים, יש לנו מזל במצב הזה שיש לנו מספיק נקודות. אחרת עוד היינו מסתבכים על הירידה", אמרו.

כמעט שעה וחצי לאחר סיום המשחק, אחרון השחקנים יצא לביתו, כאשר האוהדים לא פסחו על אף שחקן מבחינת הביקורת, כאשר היחיד שזכה לתמיכה היה המאמן בני לם, שבינתיים ימשיך לאמן, למרות חוסר רצונו ומקווה שבקרוב ימונה מאמן. "דיברו על 4-3-3, על המערך של יוסי, על פראיזו. אז יוסי הלך וכלום לא השתנה", אמרו בסביבת המועדון.

בני לם (רועי כפיר)

"כשרואים את ההתנהלות בכל השבוע הזה, ככה זה גם נראה במגרש. אם לא עומר ניראון במחצית הראשונה, יכולנו גם לקבל 5", אמרו גורמים במועדון. "אבל אי אפשר לנקות גם את השחקנים. עם מאמן כזה או אחר, אסור להם להיראות ככה".

ההרגשה בנתניה היא שאין כרגע אבא ואמא למועדון, גם בשדרה הניהולית. גוסטבו לאאל, המועמד המוביל לתפקיד המאמן, בכלל מעביר השתלמות כרגע בקורס הפרו בברזיל, כאשר על פי גורמים, במועדון בכלל מנסים לסדר לו אשרת שהייה. אלא שאם הבעלים ייראו את מה שקרה אתמול, הן על הדשא והן מבחינת כעס האוהדים, ייתכן שיהיה שינוי כיוון למאמן ישראלי בכיר.

רוס קסטין (רועי כפיר)

הכעס על הבעלים רק מתגבר, כאשר האוהדים רוצים תשובות וצפויים להחריף את המחאות בקרוב. אגב, המעבר אמש מהיציע המערבי למזרחי לא היה מקרי, כאשר מאחורי הקלעים ישנן שיחות להעברת הקהל ליציע המזרחי באופן קבוע ואמש זה היה מעין פיילוט של הנושא.

בשבת, עם לם על הקווים, נתניה תצא לסכנין: מאור לוי אמור לחזור, כאשר סימן שאלה גדול קיים עדיין לגבי כשירותו של מתיאוס דאבו. אלא שנתניה ספגה מכה נוספת: ווילסון האריס ספג את הכרטיס הצהוב החמישי שלו וייעדר.