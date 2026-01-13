טורינו הפתיעה את רומא עם 2:3 דרמטי בגביע

אל בולוניה, לאציו, אטאלנטה, יובנטוס, אינטר ונאפולי הצטרפה הערב (שלישי), קבוצה נוספת, כשטורינו הפתיעה בענק והבטיחה את מקומה בין שמונה האחרונות לאחר דרמה גדולה, במשחק שהסתיים ב-2:3 לזכותה נגד רומא באולימפיקו.

המחצית הראשונה הייתה של השוורים, שניצלו את הרוטציה הרחבה בשורות המארחת כדי לעלות ליתרון משער של צ’ה אדאמס בדקה ה-35 אחרי מסירה של ניקולה ולאשיץ’. אלא שישר עם החזרה מההפסקה, מריו הרמוסו השווה במבצע אישי יפה.

היתרון שב אל רגלי האורחת, דרך חלוצה הסקוטי אדאמס שהגיב בדקה ה-52 לשוויון עם השני שלו. מאמן רומא, ג’אן פיירו גספריני, שלח למערכה בדקה ה-80 את אלסנדרו ארנה, ילד בן 16, וזה השיב לו עם גול אחרי פחות מדקה, כדי לרשום בכורה חלומית, שהוכתמה על ידי צ’זארה קסאדיי, שנעץ את הגול המכריע והעלה את האורחת מטורינו אל עבר שמונה האחרונות.