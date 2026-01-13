יום רביעי, 14.01.2026 שעה 00:28
כדורגל עולמי  >> גביע הליגה האנגלי

סמניו כבש, מנצ'סטר סיטי גברה 0:2 על ניוקאסל

החבורה של פפ גווארדיולה ניצחה את המגפייז בחוץ במשחק הראשון של חצי גמר גביע הליגה. הרכש החדש כבר התחיל לפדות את השטרות, צ'רקי הוסיף שער משלו

|
אנטואן סמניו בעננים (IMAGO)
אנטואן סמניו בעננים (IMAGO)

לאחר שבסוף השבוע האחרון קיבלנו את מנת הגביע האנגלי, אמש (שלישי) הגיע תורו גם של גביע הליגה לחזור אל הדשא, כשהוא נכנס לשלבי ההכרעה עם משחקי חצי הגמר. מנצ’סטר סיטי השיגה ניצחון 0:2 מול ניוקאסל בחוץ והיא תגיע לגומלין עם מקדמה חשובה, בתקווה שזו תספיק לה להעפלה לגמר.

המחצית הראשונה התאפיינה בשליטה של החבורה של פפ גווארדיולה, אך היא לא השכילה למצוא את השער של ניק פופ ו-45 הדקות הראשונות נגמרו ב-0:0. בדקה ה-53 הגיע השער המיוחל. ג’רמי דוקו העביר כדור רוחב שפגע בברנרדו סילבה והשאיר את אנטואן סמניו לבד מול הרשמת החשופה, הכנף הגנאי לא התבלבל, דחק לרשת והעלה את הסיטיזנס ליתרון.

סיטי וסמניו כבר חשבו שהם הכפילו את היתרון, אך בדיקת של ה-VAR מצאה נבדל מאוד מאוד קטן וגבולי של ארלינג הולאנד, שהשפיע על המהלך, והשופט פסל את השער. בדקה ה-98 האורחת הכפילה את היתרון שלה, כשראיין צ’רקי עשה דאבל פאס עם ריאן איט נורי וסיים מדויק מול ניק פופ.

אנטואן סמניו מול פביאן שר (IMAGO)אנטואן סמניו מול פביאן שר (IMAGO)

המשחק הנוסף בין שניים צפוי להתקיים ב-4 בפברואר, כשעוד לפני כן שתי הקבוצות ישחקו גם בפרמייר ליג וגם בליגת האלופות. מנצ’סטר סיטי תסיים את השבוע העמוס עם דרבי גדול מול מנצ’סטר יונייטד ביום שבת (17.1, 14:30), בעוד שניוקאסל  תצא למשחק חוץ בוולבס מול נועלת הטבלה.

