יום רביעי, 14.01.2026 שעה 00:09
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
4412-6316באיירן מינכן1
3615-3217בורוסיה דורטמונד2
3225-3217שטוטגרט3
2919-3015לייפציג4
2924-3416באייר לברקוזן5
2720-2915הופנהיים6
2636-3517איינטרכט פרנקפורט7
2327-2716פרייבורג8
2225-2216אוניון ברלין9
1924-2216בורוסיה מנשנגלדבאך10
1726-2416פ.צ. קלן11
1731-1816ורדר ברמן12
1627-1716המבורג13
1536-2416וולפסבורג14
1432-1716אוגסבורג15
1229-1717מיינץ16
1226-1315סט. פאולי17
1238-1617היידנהיים18

חזרה לנצח: דורטמונד גברה 0:3 על ורדר ברמן

לאחר התיקו, הצהובים-שחורים שבו לחגוג והתייצבו במקום השני בטבלת הליגה. שלוטרבק פתח, סביצר הכפיל וגיראסי הצטרף. שטוטגרט ניצחה 2:3 את פרנקפורט

|
שחקני בורוסיה דורטמונד חוגגים (IMAGO)
שחקני בורוסיה דורטמונד חוגגים (IMAGO)

בעוד שבאיירן מינכן משייטת לעבר אליפות נוספת בגרמניה, המחזור ה-17 של הבונדסליגה נמשך הערב (שלישי) עם ניצחון ביתי גדול, 0:3 של בורוסיה דורטמונד על ורדר ברמן. שטוטגרט גברה 2:3 על פרנקפורט, מיינץ צברה שלוש נקודות כשניצחה 1:2 על היידנהיים.

בורוסיה דורטמונד – ורדר ברמן 0:3

החבורה של ניקו קובאץ’ חזרה לנצח לאחר התיקו מול פרנקפורט במחזור האחרון. ניקו שלוטרבק כבש את הראשון בדקה ה-11. מרסל סביצר הכפיל את היתרון של המארחת בדקה ה-75. שמונה דקות חלפו וגם סהרו גיראסי הצטרף לחגיגה. בעקבות הניצחון, דורטמונד צימקה את הפער מבאיירן מינכן לשמונה נקודות והגדילה את הפער משטוטגרט השנייה לארבע נקודות. ורדר ברמן נותרה במקום ה-12. בעקבות הניצחון, שטוטגרט עלתה לפחות זמנית למקום השלישי, לעומתה פרנקפורט נמצאת במקום השביעי בטבלה.

שטוטגרט – פרנקפורט 2:3

רסמוס כריסטנסן העלה את האורחת ליתרון בדקה החמישית. ארמדין דמירוביץ’ השווה בדקה ה-27. שמונה דקות חלפו ודניז אונדאב ביצע את המהפך של המארחת. בדקה ה-80 אייוב אמיימוני יצ’גהויאב קבע שוויון פעם נוספת. המילה האחרונה בהתמודדות הייתה שייכת לניקולאס נארטי שכבש את שער הניצחון בדקה ה-87. 

מיינץ – היידנהיים 1:2

סילבן ווידמר כבש את השער הראשון בהתמודדות והעלה את המארחת ליתרון בדקה ה-30. נאדים אמירי הכפיל את היתרון עם שער בדקה ה-48. סטפאן שימר אמר את המילה האחרונה בהתמודדות, כשהבקיע וצימק בדקה ה-60. בעקבות התוצאה, האורחת ירדה אל המקום האחרון על חשבון יריבתה שטיפסה אל המקום ה-16. 

