חזרה לנצח: דורטמונד גברה 0:3 על ורדר ברמן

בעוד שבאיירן מינכן משייטת לעבר אליפות נוספת בגרמניה, המחזור ה-17 של הבונדסליגה נמשך הערב (שלישי) עם ניצחון ביתי גדול, 0:3 של בורוסיה דורטמונד על ורדר ברמן. שטוטגרט גברה 2:3 על פרנקפורט, מיינץ צברה שלוש נקודות כשניצחה 1:2 על היידנהיים.

בורוסיה דורטמונד – ורדר ברמן 0:3

החבורה של ניקו קובאץ’ חזרה לנצח לאחר התיקו מול פרנקפורט במחזור האחרון. ניקו שלוטרבק כבש את הראשון בדקה ה-11. מרסל סביצר הכפיל את היתרון של המארחת בדקה ה-75. שמונה דקות חלפו וגם סהרו גיראסי הצטרף לחגיגה. בעקבות הניצחון, דורטמונד צימקה את הפער מבאיירן מינכן לשמונה נקודות והגדילה את הפער משטוטגרט השנייה לארבע נקודות. ורדר ברמן נותרה במקום ה-12. בעקבות הניצחון, שטוטגרט עלתה לפחות זמנית למקום השלישי, לעומתה פרנקפורט נמצאת במקום השביעי בטבלה.

שטוטגרט – פרנקפורט 2:3

רסמוס כריסטנסן העלה את האורחת ליתרון בדקה החמישית. ארמדין דמירוביץ’ השווה בדקה ה-27. שמונה דקות חלפו ודניז אונדאב ביצע את המהפך של המארחת. בדקה ה-80 אייוב אמיימוני יצ’גהויאב קבע שוויון פעם נוספת. המילה האחרונה בהתמודדות הייתה שייכת לניקולאס נארטי שכבש את שער הניצחון בדקה ה-87.

מיינץ – היידנהיים 1:2

סילבן ווידמר כבש את השער הראשון בהתמודדות והעלה את המארחת ליתרון בדקה ה-30. נאדים אמירי הכפיל את היתרון עם שער בדקה ה-48. סטפאן שימר אמר את המילה האחרונה בהתמודדות, כשהבקיע וצימק בדקה ה-60. בעקבות התוצאה, האורחת ירדה אל המקום האחרון על חשבון יריבתה שטיפסה אל המקום ה-16.